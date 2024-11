Studie zeigt, dass globale Organisationen ihre Fähigkeit, risikoreiche Transaktionen zu erkennen, durch bessere Zusammenarbeit um mehr als das Zehnfache steigern können

Der Einsatz von KI-Tools zur Verbreitung von Phishing, Deepfakes und anderen Scams untergräbt das Verbrauchervertrauen in digitale Dienstleistungen

ATLANTA, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Banken und Online-Händler können ihre Fähigkeit, risikoreiche und schwer zu entdeckende betrügerische Transaktionen zu erkennen, erheblich verbessern, indem sie geteilte Betrugsinformationen in ihre Risikobewertungen einbeziehen, so die Ergebnisse des neuesten Global State of Fraud Report von LexisNexis Risk Solutions.

Der Bericht zeigt, wie Unternehmen durch die gemeinsame Nutzung von Informationen über digitale Identitäten ein hohes Maß an digitalem Vertrauen aufbauen und Betrug bereits im Vorfeld verhindern können. Es werden eine Reihe von Erfolgsgeschichten vorgestellt, darunter die eines Unternehmens, das seine Kundenerkennungsrate auf 94 % steigern konnte. Ein anderes Unternehmen hat digitale Identitäts- und E-Mail-Intelligenz integriert und somit die Betrugserkennungsrate um ein Viertel (26 %) erhöht.

Der Bericht untersucht auch die Auswirkungen krimineller Aktivitäten auf das Verbrauchervertrauen, die dadurch verstärkt werden, dass weniger als 10 % der von den Behörden identifizierten Money Mules verhaftet und weniger als 1 % strafrechtlich verfolgt werden. Durch die rasante Verbreitung KI-basierter Technologien zur Automatisierung von Phishing und Deepfakes durch Betrüger werden Scams effizienter und überzeugender, was das Verbrauchervertrauen in digitale Dienstleistungen untergräbt. Laut einer Analyse der Plattform LexisNexis Digital Identity Network haben Betrugsangriffe weltweit im Vergleich zum Vorjahr um 19 % zugenommen.

Ein gemeinsames Kooperationsnetzwerk ermöglicht es Organisationen, verdächtige Aktivitäten und bestätigte Betrugsfälle an andere Mitglieder zu melden, um Betrügern das Handwerk zu erschweren. Diese Informationen können Daten über das verwendete Gerät, IP-Adressen und andere digitale Signale sowie die angegebene E-Mail-Adresse umfassen. Die Analyse des mit diesen Signalen verbundenen Risikopotenzials kann die Effizienz von Organisationen bei der Erkennung risikoreicher Transaktionen erheblich steigern. In einem Fall konnte eine große internationale Bank ihre Erkennungsrate um das 17-fache (1700 %) steigern. In einem anderen Fall verbesserte ein Kartenaussteller seine Risikobewertungen um den Faktor 23 (2300 %). In beiden Fällen wurden gemeinsame Daten verwendet.