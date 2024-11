Chance von 78,69 Prozent p.a.!

In diesem Jahr steht AMD vor der Herausforderung, die hohen Wachstumserwartungen der Aktionäre zu erfüllen. Dabei spielt der Fokus auf Rechenzentren mit der Nachfrage nach KI-Chips eine wichtige Rolle bei dieser Strategie. Aufgrund hoher Kurs-Gewinn-Verhältnisse hat sich der Aktienkurs von AMD in diesem Jahr jedoch kaum nach oben bewegt. Obwohl sich der Umsatz im AMD-Segment für Rechenzentren im vergangenen Quartal gut entwickelt hat. In diesem Segment sind die KI-Grafikprozessoren positioniert, wobei sich der Quartalsumsatz um rund das Doppelte gesteigert hat. Gemäß der Schätzung der Analysten wird das Wachstum im gesamten Geschäftsjahr 2024/25 voraussichtlich die 100 Prozent halten, was zu einem Anstieg des Gesamtumsatzes um etwa 14 Prozent beitragen dürfte.

