UBS stuft Volvo B auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo B auf "Neutral" mit einem Kursziel von 274 schwedischen Kronen belassen. Analyst Hemal Bhundia betonte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das vom Nutzfahrzeughersteller gesetzte Ziel eines Marktanteils von 25 Prozent in Nordamerika sei ziemlich ehrgeizig. Der "amerikanische Traum" sei nicht ohne Mühe erreichbar./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2024 / 12:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 23,38EUR auf Tradegate (18. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.