Aktien Frankfurt Eröffnung Kaum Dynamik - Dax bleibt angeschlagen Nach dem wenig veränderten Wochenstart ist der Dax auch am Dienstag kaum vorangekommen. In der ersten halben Stunde auf Xetra notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,09 Prozent auf 19.171 Punkten. Der MDax stieg um 0,36 Prozent auf 26.289 …