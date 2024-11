Fortune 500-Unternehmen wählt Infortrend Storage Server für die Überwachung kritischer Standorte

TAIPEI, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, gab heute bekannt, dass sich ein Fortune 500-Unternehmen, ein wichtiger Akteur im thailändischen Energiesektor, für den EonServ-Speicherserver entschieden hat, um kritische Anlagen durch kontinuierliche, hochauflösende Überwachung zu schützen.

Dieses führende thailändische Energieunternehmen betreibt ein landesweites Netz von Gasverteilungsstellen und ist in der Stromerzeugung und der petrochemischen Produktion tätig, was es zu einem wichtigen Akteur im thailändischen Energiesektor macht. Um die Sicherheit und Effizienz an kritischen Standorten, wie z. B. Gastrennanlagen, zu gewährleisten, benötigte das Unternehmen einen zuverlässigen Speicherserver für seine neuen Überwachungsprojekte. Die Lösung musste einen Betrieb rund um die Uhr ermöglichen, eine hohe Kapazität für eine lange Videoaufbewahrungszeit bieten, Hunderte von hochauflösenden Kameras unterstützen und die Kompatibilität mit der Videomanagement-Software (VMS) von Milestone gewährleisten.