Ökodokumentarfilm „A Chorus of Frogs" offiziell gestartet

Wang Ningjing aus Nanjing, gehört zur Generation, die nach 1995 geboren wurde, studiert derzeit im Vereinigten Königreich das Erstellen von Wildlife-Filmen. Professor Borzée Amaël von der Forestry University in Nanjing, der in Madagaskar aufgewachsen ist, erforschte über 10 Jahre Laubfrösche.

Anders als die meisten Mädchen, die Märchen mögen, hat sich Wang seit ihrer Kindheit für Kreatur und Natur begeistert. Der Hongshan Forest Zoo in Nanjing, nicht weit von ihrem Zuhause entfernt, war ein Ort, den sie als Kind oft besuchte.

„Ich sehe einen. Ist er das?... Der da auf dem Weizen. So wunderschön!" Die Brutzeit dieser Spezies findet im Mai und Juni statt. Während dieser Zeit führte Professor Amaël regelmäßige Freilandstudien durch, um die Populationen des Laubfrosches aufzuspüren, der für seine einzigartigen, weithin hörbaren Rufe bekannt ist. Der Dokumentarfilm beginnt damit, dass Wang nachts auf den Feldern den Rufen des Laubfrosches lauscht.

A Chorus of Frogs ist als ökologischer und humanistischer Dokumentarfilm eingestuft. In Begleitung von Wang Ningjing und Amer, die den Spuren des chinesischen Laubfrosches folgen, wird die Geschichte von Menschen und Fröschen anschaulich erzählt.

Der chinesische Weg zur Modernisierung zeichnet sich dadurch aus, dass er die Natur respektiert, ihre Gesetze befolgt und sie schützt sowie die Harmonie zwischen Mensch und Natur fördert. Die harmonische Koexistenz von Mensch und Umwelt ist nicht nur für China, sondern auch für die Welt von Bedeutung.

Wo geht der Chinesische Laubfrosch hin? Ich glaube, dass jeder nach dem Ansehen seine eigene Antwort finden wird.

Die Nanjing Newspaper Media Group, ein staatlicher Medienkonzern in der Hauptstadt Nanjing, wurde am 17. Dezember 2002 mit Genehmigung der National Press and Publication Administration gegründet. In den letzten Jahren hat die Gruppe die strategischen Möglichkeiten der Medienkonvergenz genutzt, um eine neue Art Mainstream-Medien auf der Basis des Internets zu entwickeln. Sie hat sich voll und ganz dem Thema „Mobile First" verschrieben und den Aufbau eines medienübergreifenden Kommunikationssystems beschleunigt. Die Flaggschiffmarke der Gruppe, Zijinshan Video, konzentriert sich auf die Erstellung von Kurzvideos, insbesondere auf die Produktion von Dokumentarfilmen. Sie hat derzeit mehr als 65 Millionen Follower auf allen Plattformen.

