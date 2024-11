Colt Data Centre Services und RMZ geben ein Joint Venture bekannt, um 1,7 Milliarden US-Dollar in den indischen Rechenzentrumsmarkt zu investieren

Die Investition konzentriert sich zunächst auf die Beschleunigung der Entwicklung an bestehenden Standorten in Navi Mumbai und Ambattur, Chennai , wobei in der Zukunft ein zusätzlicher dritter Standort hinzugefügt werden soll.

Die Rechenzentren werden nach Abschluss aller Phasen eine Gesamtkapazität von etwa 250 MW haben.

MUMBAI, Indien und CHENNAI, Indien , 19. November 2024 /PRNewswire/ -- RMZ, einer der weltweit größten Eigentümer alternativer Anlagen in Familienbesitz, und Colt Data Centre Services (Colt DCS), ein weltweit führender Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren, gaben ein Joint Venture bekannt, das sich auf die Entwicklung digitaler Infrastruktur auf dem indischen Markt konzentriert. Das Unternehmen stellt eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen RMZ und Colt DCS.

Colt DCS verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von Rechenzentren in Tier-1-Märkten in Europa, Japan und Indien. Das Unternehmen verzeichnete in letzter Zeit ein starkes Wachstum und lieferte eine nachhaltig gestaltete Infrastruktur und erstklassigen Service für globale Hyperscale-Kunden. Das Joint Venture wird die Bereitstellung neuer Kapazitäten für seine Kunden in Indien beschleunigen. RMZ verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb hochwertiger Infrastruktur in schnell wachsenden indischen Märkten. Das Joint Venture wird die langfristigen Beziehungen von RMZ zu Lieferkettenpartnern und deren Fortune India 500-Kunden nutzen, während das Unternehmen in den Markt für digitale Infrastruktur einsteigt.

Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „In Bezug auf unsere Expansion bleibt Indien ein strategisches Schwerpunktland und von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung unserer aggressiven Wachstumsstrategie." Colt DCS verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit den weltweit größten Hyperscale-Cloud-Anbietern und multinationalen Unternehmen. Die Partnerschaft mit RMZ bietet die Möglichkeit, unsere ehrgeizigen Pläne weiter zu beschleunigen und umzusetzen."

Deepak Chhabria, CEO von RMZ Infrastructure, kommentierte das Joint Venture wie folgt: „Wir erleben einen außergewöhnlichen Wandel in der Rechenzentrumslandschaft, der durch die zunehmenden Anforderungen der Cloud-Einführung und der KI-Revolution vorangetrieben wird. Bei RMZ Infrastructure sind wir uns bewusst, dass die digitale Infrastruktur nicht nur ein Investitionsthema, sondern ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Zukunft Indiens ist. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Colt DCS bei der Bereitstellung hochwertiger, skalierbarer Lösungen passt perfekt zu unserer Vision für Indien. Das Engagement von Colt DCS für operative Exzellenz und Innovation ergänzt unsere Mission, hochmoderne Einrichtungen zu bauen, die den sich verändernden Anforderungen von Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen und Medien gerecht werden. Dies ist unsere Chance, die Zukunft der Dateninfrastruktur in Indien zu gestalten, und wir sind bereit, uns dieser Herausforderung zu stellen."