Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy knickt nach den Zahlen ein

Unternehmenschef Peter Podesser erwartet laut Mitteilung vom Dienstag "ein starkes Jahresendgeschäft". Die Aktie legte in Erwartung der Zahlen bereits am Montag zu. Im frühen Handel am Dienstag gab sie aber sogleich das Terrain wieder frei: was am Montag noch gewonnen war, wurde Dienstagfrüh wieder verloren. Derzeit notieren die Anteilsscheine von SFC Energy bei einem deutlichen Minus von rund 4 Prozent.

Das sind die Zahlen