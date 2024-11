Sto-Konzern: Umsatz sinkt um 6,6 % auf 1,237 Mrd. EUR in 2024 Der Sto-Konzern kämpft mit einem Umsatzrückgang von 6,6 % in den ersten neun Monaten 2024, bedingt durch die schwache Baukonjunktur in Deutschland und anderen Kernmärkten.