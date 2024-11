Barclays belässt Thyssenkrupp auf 'Underweight' - Ziel 4,40 Euro

Szymaniak schrieb 14.11.24, 23:28

H-mann,



eine Suada des Antiamerikanismus, frei von jeder historischen Kenntnis und aktueller Entwicklungen.

a) Die amerikanische Wirtschaft ist vor allem eine Binnenwirtschaft mit wenig Export, auch wenn das durch die Dominanz der Tech-Giganten anders erscheint. Umgekehrt die deutsche. Hier sind die komsumptiven Ausgaben geringer und der Export der eigentliche Motor ökonomischer Kräfte. Es wandern deutlich mehr Waren von uns in die USA als anders herum. b) Des Weiteren wird Amerika durch Großunternehmen geprägt, während über 80% der deutschen Bruttowertschöpfung in der Hand des Mittelstandes liegt. Häufig angesiedelt bei den Hidden Champions, die auf Basis industrieller Cluster in zahlreichen Sektoren global führend sind. Man findet sie im M- und S-Dax, in anderen Indizees, überraschend viele sind nicht börsennotiert. Insofern ist der DAX überhaupt nicht repräsentativ für unsere Industriestruktur. Viele dieser kleineren Firmen sind durch Übernahmen in den USA gewachsen und dort inzwischen fest verwurzelt. Solche Transaktionen bleiben jedoch unterhalb der Ebene allgemeiner Aufmerksamkeit. c) Die Finanzierung der Unternehmen in den USA ist traditionellerweise durch die Börsen bestimmt, bei uns hingegen findet man hauptsächlich eine eher kreditfinanzierte Ausrichtung. Dieser Umstand führt zu einem dynamischeren Kapitalmarkt in den USA, für hiesige Führungskräfte in der Regel eine durchaus ungewohnte und bisweilen ernüchternde Erfahrung. d) Betrachtet man die deutsche Wirtschaft aus der Vogelperspektive, erkannt man noch immer die alten Industrien des 19. Jahrhunderts. Sie wurden in den letzten 120 Jahren stetig weiterentwickelt, mit neuen Technologien verschmolzen und transformiert. Das klassische Modell ist das Auto mit Verbrenner. Der Eindruck drängt sich auf, dass diese Ära infolge ihrer CO2-haltigen Produktionsprozesse an ihr langsames Ende kommt.



Ziehen wir einen Strich.

Die Punkte a - d betreffen allesamt die grundlegenden Schwierigkeiten bei ThyssenKrupp. Ein Konzern, dessen zentraler Teil kaum jemals die Kapitalkosten verdiente, tätig in überwiegend alten Branchen mit weltweit hohem Konkurrenzdruck und festgenagelt durch gewaltige Energiekosten. Aus diesem Dilemma gibt es keinen guten, vor allem schnellen Ausweg. Ich denke, M. Lopez tut das Beste, um den Umbau zu bewältigen. Durch die Konzentration auf drei Felder: Grüne Technologien, Anlagenbau und Automotive. Zur Disposition steht die Marinesparte und der Stahl. Er unternahm jedoch noch mehr. In den vergangenen Monaten sind fast die Hälfte der oberen Führungskräfte ausgewechselt worden. Heute könnte der Konzern frischer, jünger und kreativer aussehen als in den vergangenen 70 Jahren. Ein interessantes Experiment.



Noch ein Letztes: Dem Versagen deutscher AG´s in den USA, von Daimler, VW und Bayer, auch von ThyssenKrupp, gingen schwerste Managementfehler voraus. Vielleicht eine Folge von German Größenwahn, wer weiß? Immerhin gab es ebenfalls eine Reihe von Erfolgen und gelungenen Übernahmen. Etwa bei Siemens und der Telekom, deren Tochter heute das am schnellsten wachsende Mobilfunfuntermehmen in Amerika ist.