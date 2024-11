Seit 2017 erstmals wieder mehr junge Menschen in Heimen und Pflegefamilien

WIESBADEN (ots) -



- Im Vorjahresvergleich 4 % mehr Betroffene im Jahr 2023

- Insgesamt 128 000 junge Menschen in Heimen und 87 000 in Pflegefamilien

- Betreuung außerhalb des Elternhauses dauerte im Schnitt 2,4 Jahre

- Hauptgründe für neue Unterbringungen: ausgefallene Bezugspersonen und

Kindeswohlgefährdungen



Im Jahr 2023 wurden in Deutschland rund 128 000 junge Menschen in einem Heim und

weitere rund 87 000 in einer Pflegefamilie betreut. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, wuchsen damit etwa 215 000 Kinder, Jugendliche

oder junge Erwachsene ? zumindest zeitweise ? außerhalb der eigenen Familie auf.

Das waren rund 7 500 oder 4 % mehr als im Jahr zuvor. Damit ist die Zahl der

Betroffenen erstmals seit 2017 wieder gestiegen, nachdem sie zwischen 2018 und

2022 um zusammen rund 33 000 Fälle zurückgegangen war. Der Anstieg ist fast

ausschließlich auf unbegleitet eingereiste Minderjährige zurückzuführen, die -

nach einer vorübergehenden Inobhutnahme durch die Jugendämter - verstärkt in

Heimen, betreuten Wohnformen oder Pflegefamilien untergebracht werden: Lässt man

diese Fälle unberücksichtigt, lag das Plus von 2022 auf 2023 bei nur 0,1 % (+121

unbegleiteter Einreise in einem Heim oder einer Pflegefamilie betreut. Das waren

10 % aller Fälle und rund 7 400 Fälle mehr als im Vorjahr, als der Anteil bei 6

% gelegen hatte.



Im Langzeitvergleich nahm die Zahl der jungen Menschen, die (zeitweise)

außerhalb der eigenen Familie lebten, seit Beginn der Zeitreihe 2008 stetig von

152 000 auf den Höchststand von 240 000 Betroffenen im Jahr 2017 zu. Danach sank

sie auf 207 000 Fälle im Jahr 2022, um 2023 erneut moderat zu wachsen.



Betreuung außerhalb des Elternhauses dauerte im Schnitt 2,4 Jahre



Für die betroffenen jungen Menschen endete die Betreuung außerhalb der eigenen

Familie durchschnittlich nach 2,4 Jahren. Während die Unterbringung in einem

Heim im Schnitt 1,8 Jahre dauerte, waren es in einer Pflegefamilie 4,2 Jahre.

Insgesamt wuchsen etwas mehr Jungen (55 %) als Mädchen (45 %) außerhalb der

eigenen Familie auf. Die Eltern der betroffenen jungen Menschen waren in fast

jedem zweiten Fall (48 %) - und damit besonders häufig - alleinerziehend. Bei

jeweils knapp einem weiteren Fünftel der Herkunftsfamilien handelte es sich um

zusammenlebende Elternpaare (18 %) oder Elternteile in neuer Partnerschaft (17

%). In den verbleibenden Fällen - zum Beispiel in den Betreuungsfällen nach Seite 2 ► Seite 1 von 2



