Thyssenkrupp-Aktie startet durch: Rückkehr in die Gewinnzone 2025?

Doch die schwache Nachfrage in Schlüsselindustrien wie Automobil, Bau und Maschinenbau führten zu einem Rückgang des Auftragseingangs auf 32,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 37,1 Milliarden Euro). Der Umsatz sank um 6,7 Prozent auf 35 Milliarden Euro, was vor allem an niedrigeren Preisen und Absatzmengen bei Materials Services und Steel Europe lag. Marine Systems und Decarbon Technologies verzeichneten hingegen deutliche Zuwächse dank starker Projektabschlüsse.

Das bereinigte EBIT erreichte 567 Millionen Euro (Vorjahr: 703 Millionen Euro). Der Jahresfehlbetrag belief sich auf 1,4 Milliarden Euro, beeinflusst durch Wertminderungen von 1,2 Milliarden Euro und Restrukturierungskosten.

Thyssenkrupp schloss das Geschäftsjahr mit einem positiven Free Cashflow von 110 Millionen Euro ab. Die Nettofinanzposition verbesserte sich auf 4,4 Milliarden Euro, und die Liquiditätsreserven bleiben mit 7,1 Milliarden Euro solide. Eine Dividende von 15 Cent je Aktie soll auf der Hauptversammlung vorgeschlagen werden.

Dirk Schlamp, Analyst der DZ Bank, sieht die Geschäftszahlen von Thyssenkrupp gemischt. Während Umsatz und bereinigtes EBIT die Erwartungen erfüllten oder übertrafen, bleibt der Konzern durch hohe Wertminderungen und Restrukturierungskosten stark belastet.

Ausblick: Verbesserungen im Übergangsjahr 2024/2025

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Thyssenkrupp mit einem Umsatzplus von bis zu 3 Prozent, getrieben durch eine Stabilisierung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte. Das bereinigte EBIT soll sich auf 600 Millionen bis 1 Milliarde Euro verbessern, trotz geplanter Restrukturierungskosten und Investitionen.

Ein Jahresüberschuss von 100 bis 500 Millionen Euro markiert die erwartete Rückkehr in die Gewinnzone. "2024/2025 ist ein Übergangsjahr, um unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen. Wir setzen auf eine EBIT-Marge von 4 bis 6 Prozent und eine nachhaltige Dividendenpolitik", skizziert CEO Miguel López. Besonders Steel Europe und Marine Systems stehen im Fokus strategischer Entscheidungen.

So kündigte Thyssenkrupp eine weitere Abschreibung in Höhe von 1 Milliarde Euro (1,06 Milliarden US-Dollar) auf seine angeschlagene Stahlsparte an. Der Konzern begründet dies mit einer Verschlechterung der Branchenaussichten und dem hohen Investitionsbedarf für die Dekarbonisierung der Produktion.

Die neuerliche Abschreibung ist bereits die zweite innerhalb von 2 Jahren. Sie fällt in eine Phase, in der Thyssenkrupp Verhandlungen mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky fortsetzt. Kretinsky, der über seine Energieholding EPGC bereits 20 Prozent an der Stahlsparte hält, erwägt, seinen Anteil auf 50 Prozent zu erhöhen.

Thyssenkrupp kämpft weiterhin mit großen Herausforderungen. Der laufende Konzernumbau und die schwierige konjunkturelle Lage prägen die Ergebnisse. Dennoch bleibt die DZ Bank bei ihrer Einschätzung, dass sich die finanzielle Stabilität in der zweiten Jahreshälfte 2025 verbessern könnte, sofern sich die Konjunktur erholt und die Umbaumaßnahmen greifen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,94 % und einem Kurs von 3,668EUR auf Tradegate (19. November 2024, 10:17 Uhr) gehandelt.