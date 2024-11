Wertebotschafter Gruppe erhält Unternehmer ASS Award 2024 (FOTO)

Dortmund (ots) - Die Wertebotschafter Gruppe wurde im Rahmen der DKM, der

führenden Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft, mit dem

renommierten Unternehmer ASS Award geehrt. Die Unternehmensgruppe zählt damit zu

den drei besten Versicherungsmaklerunternehmen in Deutschland im Jahr 2024.



Der Unternehmer ASS Award wird jährlich an Unternehmen verliehen, die durch

besonders innovative Konzepte und herausragende Leistungen im Bereich

Versicherungsmaklerwesen hervorstechen. Die Auszeichnung wurde bereits 2006

durch das Institut Ritter, die bbg Betriebsberatungs GmbH, das

Versicherungsmagazin und den Bundesverband der Versicherungskaufleute (BVK) ins

Leben gerufen. Jedes Jahr ehrt der Award die drei innovativsten

Versicherungsmaklerunternehmen in Deutschland.





Die Wertebotschafter Gruppe beeindruckte die Jury in diesem Jahr besonders durchihr innovatives und umfassendes Leistungskonzept, das sich sowohl an Privat- alsauch Gewerbekunden richtet. Die Wertebotschafter Gruppe verfolgt einenholistischen Ansatz, der sich durch die enge Verknüpfung von Bestandsveredelung,Notfallplanung, Finanzplanung, Unternehmensberatung und Immobilienservicesauszeichnet. Dabei spielen automatisierte Marketing- und Informationsprozesseeine zentrale Rolle, um die Kundenerfahrungen weiter zu optimieren. Durch dieseintegrierten Dienstleistungen können Kunden ihre Risiken nicht nur absichern,sondern sich gezielt und umfassend auf den Eintritt möglicher Risikenvorbereiten."Unsere angeschlossenen Maklerbetriebe bieten den Kunden eine Rundumbetreuung,die weit über die traditionelle Versicherungsberatung hinausgeht. Ob es um dieAbsicherung im Krankheitsfall oder die finanzielle Planung für den Ruhestandgeht - unsere Kunden werden durch speziell zugeschnittene Servicekonzepteoptimal unterstützt und begleitet", erklärt Stefan Vahldieck, Gründer undGeschäftsführer der Wertebotschafter Gruppe.Ein Erfolgsfaktor des Unternehmens ist die strategische und partnerschaftlicheZusammenarbeit mit den Maklerbetrieben, die sich der Gruppe angeschlossen haben.Diese profitieren von den erprobten Prozessen und Konzepten der WertebotschafterGruppe und können auf diese Weise ihre Kundenberatung und Serviceleistungen aufhöchstem Niveau anbieten. Bereits acht Versicherungsmakler sind derWertebotschafter Gruppe beigetreten und nutzen die entwickelten Strategien, umihren Kunden einen spürbaren Mehrwert zu bieten. Vahldieck dazu: "Es freut michsehr, dass die Jury ihr Augenmerk auf uns gelegt hat. Unsere Konzepte kommen beiKollegen so gut an, dass wir zukünftig noch mehr Maklern und Maklerinnen dieMöglichkeit geben möchten, von unseren durchdachten und funktionierendenStrategien zu profitieren. Der große Vorteil für unsere Partner ist, dass siedas Rad nicht neu erfinden müssen, um ihren Kunden einen optimalen Mehrwert zubieten - sie können einfach unser gut laufendes Rad nutzen."Im Jahr 2025 plant die Wertebotschafter Gruppe eine bundesweite Roadshow um ihreinnovativen Konzepte und Strategien für die Versicherungsbranche in Deutschlandbekannter zu machen und noch mehr Kolleginnen und Kollegen im Bereich derKundenberatung zu inspirieren. Unter dem Motto "Gemeinsam geht mehr" sollenMakler und Maklerinnen für die neuen Wege der Kundenberatung gewonnen werden,die das Konzept der Wertebotschafter Gruppe auszeichnen."Unsere Vision ist es, die Art und Weise, wie Versicherungsberatung verstandenund umgesetzt wird, nachhaltig zu verändern. Wir möchten Makler in die Lageversetzen, ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten, der weit über die klassischeVersicherungsvermittlung hinausgeht", betont Vahldieck. Die bevorstehende Tourstellt die ideale Plattform dar, um interessierten Versicherungsmaklern dieMöglichkeiten und Potenziale einer Zusammenarbeit mit der WertebotschafterGruppe aufzuzeigen.Mit der Auszeichnung durch den Unternehmer ASS Award wird die WertebotschafterGruppe in ihrem Bestreben bestätigt, die Versicherungsbranche in Deutschlanddurch innovative Ideen und maßgeschneiderte Beratungsansätze zu transformieren.Für die Zukunft ist das Ziel klar: Den Maklern und ihren Kunden in Deutschlandkontinuierlich erstklassige und umfassende Lösungen zu bieten.Über die Wertebotschafter GruppeDie Wertebotschafter Gruppe bietet eine innovative Plattform fürVersicherungsmakler und hat sich darauf spezialisiert, ihren Partnernumfangreiche und integrierte Beratungs- und Dienstleistungskonzepte anzubieten.Neben klassischen Versicherungslösungen bietet die Wertebotschafter Gruppe auchspezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Notfallplanung, Finanzplanung,Unternehmensberatung, Energiebeschaffung und Immobilien an.Pressekontakt:Wertebotschafter GmbH & Co. KGHerr Stefan VahldieckAnnastraße 2344793 Bochum0 234 / 588 36 000mailto:s.vahldieck@wertebotschafter-gruppe.dehttps://wertebotschafter-gruppe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177439/5911630OTS: Wertebotschafter Gruppe