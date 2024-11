Heute: Fokus auf Delivery Hero/Talabat sowie frische US-Konjunkturdaten

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Konjunkturdaten



00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 10/24

00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 11/24

00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 10/24 (vorläufig)

00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 10/24

06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 10/24

06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

07:00 Uhr, Finnland: BIP Q3/24

08:00 Uhr, Schweden: BIP Q3/24

08:00 Uhr, Türkei: BIP Q3/24

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Konjunkturbarometer 11/24

09:00 Uhr, Schweiz: Seco: BIP Q3/24

09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q3/24 (vorläufig)

09:00 Uhr, Österreich: Erzeugerpreise 10/24

09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 11/24

10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

11:00 Uhr, Belgien: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, Griechenland: Arbeitslosenquote 10/24

11:00 Uhr, Griechenland: Einzelhandelsumsatz 9/24

11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

12:00 Uhr, Portugal: BIP Q3/24 (endgültig)

12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 11/24

Deutschland: S&P Ratingergebnis Frankfreich



