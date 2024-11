AKTIE IM FOKUS SFC Energy zollen Erholungsrally Tribut - Wachstum schwächelt So durchwachsen wie der Geschäftsbericht von SFC Energy am Markt gesehen wird, ist am Dienstag auch die Kursentwicklung der Aktien. Nachdem die Papiere des Brennstoffzellen-Anbieters ihre dreitägige Erholungsrally zu Beginn noch auf insgesamt 16 …