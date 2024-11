B+S Banksysteme: Solide Zahlen im ersten Quartal

Nach Darstellung von SMC-Research habe die B+S Banksystem AG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 solide Zahlen gemeldet und dabei insbesondere den Gewinn deutlich gesteigert. SMC-Analyst Adam Jakubowski bewertet die Zahlen als erwartungsgemäß und belässt sein Kursziel und das Urteil unverändert.

Nach dem sehr starken Endspurt im Geschäftsjahr 2023/24 habe die B+S Banksysteme AG laut SMC-Research für das erste Quartal der neuen Finanzperiode (Juli bis September) solide Zahlen gemeldet. Der Umsatz sei zwar minimal gesunken, was aber durch den massiv reduzierten Materialauwand und die rückläufigen Sachkosten habe mehr als kompensiert werden können. Dadurch sei B+S in der Lage gewesen, das Ergebnis deutlich zu verbessern: das EBITDA habe sich um 37 Prozent auf 0,49 Mio. Euro erhöht, das EBIT habe sich auf 0,23 Mio. Euro vervielfacht und der Periodenüberschuss sei von -0,03 auf 0,18 Mio. Euro ins Plus gedreht.