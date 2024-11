Wie Fachbetriebe von Daibau profitieren

München (ots) - Die Online-Plattform daibau.de ist der Schlüssel zu neuen

Kund:innen und mehr Projekten!



Sind Sie ein Fachbetrieb aus dem Bau- oder Sanierungsbereich und möchten Ihr

Geschäft auf die nächste Stufe heben? Die Plattform daibau.de bietet Ihnen eine

einzigartige Möglichkeit, sichtbarer zu werden, neue Kund:innen zu gewinnen und

langfristig zu wachsen. Seit ihrer Gründung hat sich Daibau zur größten

Plattform für Bau- und Sanierungsprojekte entwickelt - und sie wächst weiter.

Profitieren auch Sie von diesem Erfolg und schließen Sie sich über 26.500

Fachbetrieben in Deutschland (https://www.daibau.de/) , Österreich

(https://www.daibau.at/) und der Schweiz (https://www.daibau.ch/) an, die

bereits von den Vorteilen der Plattform überzeugt sind.



Warum Daibau? Ihre Vorteile auf einen Blick





1. Mehr Aufträge, weniger Aufwand : Jeden Monat suchen Tausende von Nutzer:innenauf daibau.de nach Fachbetrieben für ihre Projekte. Von kleinen Renovierungenbis zu großen Bauvorhaben ist alles dabei.2. Geprüfte und seriöse Kundenanfragen : Daibau prüft alle Kundenanfragensorgfältig und stellt sicher, dass nur echte und seriöse Bauherr:innen IhreDienste anfragen. So verschwenden Sie keine Zeit mit unklaren oder unseriösenAnfragen.3. Sichtbarkeit und Vertrauen durch Bewertungen : Auf Daibau können Ihrezufriedenen Kund:innen eine gute Bewertung Ihres Unternehmens hinterlassen undso Ihr Know-how sichtbar machen. Mit derzeit über 4.500 authentischenBewertungen bietet die Plattform eine transparente und faire Basis fürpotenzielle Neukund:innen.4. Erhöhen Sie Ihre Reichweite : Durch Ihre Präsenz auf Daibau werden Sie nichtnur in Ihrer Region gefunden, sondern erreichen auch Bauherr:innen überregionalin ganz Deutschland - und auf Wunsch auch in Österreich und der Schweiz.5. Ein Zeichen für Qualität : Daibau führt gründliche Prüfungen durch, bevorFachbetriebe aufgenommen werden. Nach erfolgreicher Registrierung gehören Sie zueiner exklusiven Gruppe geprüfter und vertrauenswürdiger Unternehmen.Wie funktioniert Daibau?Die Anmeldung auf Daibau ist einfach und schnell. Nach einer kostenlosenRegistrierung Ihres Betriebs (https://www.daibau.de/pro) , zu der auch einpersönliches Interview gehört, erhalten Sie Zugang zu zahlreichen neuenKundenanfragen. Die Plattform bietet Ihnen ein persönliches Profil, in dem SieIhre Leistungen, Referenzen und Kundenbewertungen präsentieren können.Daibau prüft auch die Seriosität der Kund:innen, um sicherzustellen, dass Siekeine Zeit mit unseriösen Anfragen verschwenden. Vor dem Absenden einer Anfrageüberprüfen die Mitarbeiter:innen der Plattform immer die Kontaktdaten desKund:in. Bei Bedarf unterstützt die Plattform die Kund:innen zudem aktiv bei derVervollständigung ihrer Anfragen, sodass Sie präzise und verlässlicheInformationen für Ihre Angebote erhalten.Jetzt registrieren und durchstarten - machen Sie Daibau zu Ihrem Partner fürWachstum und Erfolg!Pressekontakt:Daibau GmbHTelefon: +4921136189065E-Mail: mailto:presse@daibau.deWebsite: https://www.daibau.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154526/5911657OTS: DAIBAU GmbH