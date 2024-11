Continentale Versicherung ist doppelt exzellent

Dortmund (ots) - Die Continentale Versicherung ist in der betrieblichen Vorsorge

in allen Disziplinen besonders kompetent. Das Institut für Vorsorge und

Finanzplanung (IVFP) hat das Unternehmen jetzt beim Rating für die betriebliche

Krankenversicherung (bKV) mit "exzellent" bewertet. Für die betriebliche

Altersversorgung (bAV) gab es diese Bestbewertung schon im Sommer.



Digitale Tools und persönliche Beratung





"Wir freuen uns, dass unsere Erfahrung und Kompetenz als bKV-Anbieter jetzt auchobjektiv bestätigt wurde", betont Eva-Maria Donzelli, Leiterin FirmenkundenKranken bei der Continentale Versicherung. Ihr Kollege Florian Schlögl, LeiterBetriebliche Altersversorgung, ergänzt: "Ein besonderes Kompliment ist, dass dieExperten unseren Service und unsere Vertriebsunterstützung jeweils als exzellentbewerten." Die Continentale hat in der betrieblichen Vorsorge schon früh aufdigitale Tools gesetzt: für die Beratung, den Abschluss und die Verwaltung.Experten sind zudem für den Vermittler als auch für das Unternehmen persönlichda.Einer der ersten Anbieter von Budgettarifen in der bKVIn der kollektiven Absicherung von Firmenkunden ist die Continentale seitJahrzehnten erfahren. Sie hat als eine der ersten mit dem bKV-Angebot und demTarif Choose leicht verständliche Budgettarife auf den Markt gebracht. DieTarife Choose More und Choose Max runden das Budgetangebot ab. Sie bieten mit1.600 Euro eines der höchsten jährlichen Gesundheitsbudgets am Markt. Choose Maxkommt zusätzlich ohne Sublimits aus. Mit der Produktlinie Choose findet damitjedes Unternehmen für jeden Mitarbeitenden vom Einsteiger- bis zum Maximalschutzdas Passende. Kollektive sind bereits ab 10 Personen möglich.Seit diesem Jahr im bAV-Portfolio: Betriebliche BUAttraktive Konditionen für Kollektive bietet der Versicherer auch in derbetrieblichen Altersversorgung. Ganz neu ist seit diesem Jahr die ContinentaleBetriebliche PremiumBU. Damit können Unternehmen für ihre Mitarbeitenden denexistenziellen Schutz für den Fall der Berufsunfähigkeit zu besondersattraktiven Konditionen abschließen. Für die Altersvorsorge können sieverschiedene Produkte der Continentale in drei Durchführungswegen nutzen.Über die IVFP-Kompetenz-RatingsFür das bAV-Kompetenzrating hatte das IVFP 23 Gesellschaften in den KategorienBeratung, Haftung, Service und Verwaltung betrachtet. Für das bKV-Rating nahmendie Experten 16 Gesellschaften in den Kategorien Beratung, Vertragsgestaltung,Service & Verwaltung sowie Produktportfolio unter die Lupe.Mehr Informationen zum Angebot der Continentale für die betriebliche Vorsorgegibt es unter https://www.continentale.de/firmenkunden . Freie Vermittler findenspeziell für sie aufbereitete Informationen aufhttps://makler.continentale.de/bkv-concept undhttps://makler.continentale.de/bav .Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung:Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über dieContinentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AGund die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichenKunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für denKrankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alteroder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vomGedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen dieBedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz derUnternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. DasErgebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. Sosteht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges,nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.