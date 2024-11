Freenet mit Rekord-Kundenwachstum

Freenet (DE000A0Z2ZZ5) hat ein denkbar einfaches Geschäftsmodell: Das Unternehmen verdient am (Wieder-)Verkauf von Mobilfunk- und TV-Verträgen. Am 8.11. meldete Freenet abermals ein Rekord-Kundenwachstum der TV-Sparte Waipu.tv, das sowohl die Umsätze als auch die Gewinne sprudeln ließ. In Folge hob Freenet die Prognose für das Gesamtjahr leicht an: So wird beim Umsatz nun ein leichtes Wachstum anstelle einer Stagnation erwartet, der operative Gewinn soll sich nun zwischen 500 und 515 Mio. Euro einpendeln (zuvor: 495 bis 515 Mio. Euro). Auch beim Free Cash Flow, dem ausschüttungsfähigen Anteil am Gewinn, wurde die Bandbreite auf 270 bis 285 Mio. Euro nach oben genommen (vormals. 260 -285 Mio. Euro). Mit dem kalkulierbaren, regulatorisch geschützten und skalierbaren Geschäft gehört Freenet zu den dividendenstarken TecDAX-Unternehmen. Wer bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren will, setzt auf eine Zertifikate-Strategie.

Discount-Strategie mit 8,5 Prozent Puffer (Juni)