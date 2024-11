Rheinmetall will mittelfristig weiter kräftig wachsen

Kwerdenker schrieb 10.11.24, 12:17

Es gibt m.E. wirklich bedeutende, noch nicht eingepreiste Potentiale.



Angefangen mit der starken Kapazitätsausweitung der Munitionsproduktion, fortgesetzt mit zahlreichen technologischen Neuentwicklungen, weiter gedacht mit dem neuen Produkt Panther, hier nicht zuletzt die Kooperation mit Leonardo und der Mrd. Auftrag von Italien, dann der Start der F16 Produktion in Weeze und last but not least das Panzerprojekt mit dem amerikanischen Militär - das sind überwältigende Chancen, strategisch z.T. hoch attraktive neue Geschäftsfelder bzw. Zielgruppen und Volumina, die ein atemberaubendes Potential bergen.



Meine persönliche Erwartung ist, dass wir bis 2030 die 1.000€ überschreiten werden, in 2025 dürften wir - realistisch betrachtet - durchaus schon mit der 700 liebäugeln.