Drees & Sommer begleitet Neubau von Mitarbeiterwohnungen für Uniklinik Heidelberg (FOTO)

Heidelberg (ots) - Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg(GGH) baut in unmittelbarer Nähe zum Neuenheimer Feld 99 Wohnungen fürBeschäftigte des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD). Das auf Bau undImmobilien spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE begleitet dieGGH bei diesem Vorhaben. Die Rohbauarbeiten wurden Ende Oktober abgeschlossen,im Juni 2025 sollen die neuen Mieterinnen und Mieter einziehen. Insgesamtentstehen auf dem etwa 4.500 Quadratmeter großen Gelände 3.170 QuadratmeterWohnfläche, die auf fünf freistehende, zwei- bis dreigeschossige, L-förmigeGebäude verteilt sind. Die 99 Wohnungen sind überwiegend alsEin-Zimmer-Apartments mit 25 bis 30 Quadratmetern Wohnfläche sowie eigenem Badund Küchenzeile angelegt.Nach der Baufertigstellung im Mai 2025 wird das UKHD die 99 Wohnungen anmietenund verwalten. Die GGH bleibt weiterhin für Dach und Fach und somit für dieInstandhaltung und Instandsetzung der Gebäude verantwortlich. "Mit dem Projektschaffen wir günstigen Wohnraum für die Mitarbeitenden des Uniklinikums undtragen somit aktiv zur Fachkräftesicherung in unserer Stadt bei", erklärtGGH-Geschäftsführer Peter Bresinski. Um die eigene Zielsetzung einernachhaltigen Bauweise zu erfüllen, setzt die GGH auf modulareHolzhybridkonstruktionen.Die Wurzel allen Bauens Holz als Baustoff hat eine lange Tradition. Zwischenzeitlich von Beton undZement abgelöst, rückt er angesichts von Klimawandel und Ressourcenknappheitwieder verstärkt in den Fokus. Als nachwachsender Rohstoff, der lokal erhältlichist und CO2 speichert, besitzt Holz eine sehr gute Ökobilanz. Verbunden mitseinen exzellenten thermischen, statischen und witterungsbeständigenEigenschaften ist Holz ein hervorragender Baustoff. Ein weiterer Vorteil: Holzlässt sich leicht bearbeiten und ermöglicht eine schnelle und präziseVorfertigung von Modulen. Die einzelnen Elemente werden bereits in der Halle undin Serie vorgefertigt. Das sorgt für eine durchgehend hohe Qualität dereinzelnen Bauteile, da sich die Module millimetergenau produzieren lassen. Zudemwird die Arbeit auf der Baustelle schneller und einfacher: Statt jedes Elementkleinteilig bei Regen, Schnee und Kälte zu verbauen, werden kompletteSystembauteile für Wände, Decken sowie auch für die Badezimmer angeliefert. Aufder Baustelle werden sie lediglich noch zusammengefügt.Alles im Takt mit Lean Construction ManagementDamit die Mieterinnen und Mieter im Sommer einziehen können, ist ein effizienter