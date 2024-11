Bayer schließt Millionen-Deal mit Cytokinetics – Rettung oder Risiko?

Der deutsche Pharmariese Bayer sichert sich in einer strategischen Partnerschaft mit dem kalifornischen Biopharmaunternehmen Cytokinetics die Vermarktungsrechte für das innovative Herzmedikament Aficamten in Japan. Mit einem potenziellen Gesamtvolumen von bis zu 630 Millionen Euro zeigt Bayer erneut seine Ambitionen, die Pipeline in der Pharma-Sparte zu stärken – ein notwendiger Schritt, um dem zunehmenden Druck von Investoren und der Konkurrenz standzuhalten.

Bayer investiert zunächst 50 Millionen Euro als Vorauszahlung. Hinzu kommen weitere 90 Millionen Euro, die an Entwicklungsmeilensteine geknüpft sind, sowie erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 490 Millionen Euro, die bei Erreichen bestimmter Umsatzziele fällig werden. Cytokinetics behält die Rechte für den Verkauf von Aficamten in den USA und Europa. Bayer hingegen übernimmt die Verantwortung für die Entwicklung und Vermarktung des Medikaments in Japan und plant eine Phase-III-Studie mit japanischen Patienten.

Aficamten wird für die Behandlung von hypertropher Kardiomyopathie (HCM) entwickelt, einer seltenen, meist genetisch bedingten Erkrankung, die die Pumpleistung des Herzens beeinträchtigt und in schweren Fällen zum plötzlichen Herztod führen kann.

Marktumfeld: Chancen und Risiken

Die Aktie der Bayer AG hat sich auch bisher kaum erholen können und notiert weiterhin nahe ihrer Jahrestiefststände. Der Wert zeigt sich trotz jüngster strategischer Schritte wie der Kooperation mit Cytokinetics kaum beeindruckt.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer kürzlich von 28 auf 22 Euro gesenkt, behält jedoch die Einstufung auf "Hold" bei. Analyst Sebastian Bray sieht derzeit wenig Potenzial für eine nachhaltige Kurssteigerung. In seiner aktuellen Einschätzung nennt er zwei zentrale Voraussetzungen für eine Erholung: Zum einen ein Ende des langjährigen Abwärtszyklus bei den Gewinnschätzungen, zum anderen eine Klärung der kostspieligen Rechtsstreitigkeiten in den USA – entweder durch entscheidende Siege oder akzeptable Vergleiche. Doch Bray betont, dass keines der beiden Szenarien kurzfristig in Sicht sei.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro* *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Bayer in der Krise: Wie schlimm steht es wirklich?

Mit Blick auf die Gesamtsituation des Unternehmens bleibt der Optimismus gedämpft. Der Aktienkurs von Bayer notiert nahe historischer Tiefstände, während das Management unter CEO Bill Anderson versucht, durch Restrukturierungsmaßnahmen verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dennoch belastet die Aussicht auf zunehmende Konkurrenz im Pharmabereich die Zukunft des Konzerns. Eylea, eines der wichtigsten Umsatzbringer, verliert ab 2025 den Patentschutz – Konkurrenten wie Sandoz stehen bereits in den Startlöchern.

Auch die Landwirtschaftssparte, lange eine Säule von Bayers Stabilität, schwächelt angesichts sinkender Rohstoffpreise und wachsender Wettbewerbsdynamik. Die im März abgeschlossene Kooperation zur Vermarktung von Acoramidis, einem weiteren Herzmedikament, zeigt, dass Bayer auf kleinere, gezielte Deals setzt, um das Portfolio auszubauen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion