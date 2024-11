Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy präzisiert Ziele - Aktie gibt nach

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im dritten Quartal hat der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy seine Erwartungen an das Gesamtjahr konkretisiert. Der Vorstand engte die im laufenden Jahr erwarteten Spannen für Umsatz und operativen Gewinn ein, wie das Unternehmen am Dienstag im bayerischen Brunntahl mitteilte. Unternehmenschef Peter Podesser erwartet laut Mitteilung "ein starkes Jahresendgeschäft". Die Aktie drehte nach einem positiven Start ins Minus.

Der SDax -Wert legte kurz nach Handelsbeginn bis zu 6 Prozent zu, notierte zuletzt aber 5 Prozent im Minus. Die Erholungsrally der vergangenen Tage konnte damit nicht ausgebaut werden, und das Auf und Ab in diesem Jahr geht stattdessen weiter: Nachdem sich Anleger Mitte Mai in der Spitze noch über ein Plus von 28 Prozent freuen konnten, steht momentan seit dem Jahreswechsel ein Minus von 12 Prozent zu Buche.