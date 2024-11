Immer weniger Deutsche erwarten Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsituation - Online-Shopping gewinnt an Beliebtheit (FOTO)

Amsterdam / München (ots) - Mollie (https://www.mollie.com/) , einer der am

schnellsten wachsenden Finanzdienstleister Europas, stellt heute die Ergebnisse

seines jährlichen Europäischen E-Commerce Reports vor. Für die großangelegte

Analyse befragte das Unternehmen europaweit 10.000 Konsumenten, darunter 2.000

deutsche Verbraucher (zudem jeweils 2.000 Verbraucher aus den Niederlanden,

Belgien, Großbritannien und Frankreich).



Fest steht: Die wirtschaftlichen Herausforderungen trüben das allgemeine

Stimmungsbild und machen sich in den Shopping-Gewohnheiten der Deutschen

bemerkbar. Während letztes Jahr hierzulande noch 47% der Befragten an eine

Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsituation glaubten, ist der Wert

mittlerweile auf 42% gesunken. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich

unter dem Schnitt von 44%. Nur in Frankreich sind die Konsumenten

pessimistischer (41%); die Niederländer erwarten am häufigsten eine

gesamtwirtschaftliche Verbesserung (49%). Insgesamt geht ein Viertel aller

deutschen Befragten (25%) sogar von einer Verschlechterung der Wirtschaftslage

aus, ein Anstieg von 6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr (19%).







Buy Now, Pay Later (BNPL) Zahlungsmethoden nutzten als zuvor. Der Zuwachs

suggeriert, dass sich der flexible Rechnungs- und Ratenkauf gerade in unruhigen

wirtschaftlichen Zeiten und nach anfänglichem Zögern der deutschen Verbraucher

als dankbare Alternative etabliert.



Doch trotz dieser Unsicherheiten auf Konsumentenseite gibt es Lichtblicke für

Onlinehändler: Vier von fünf Deutschen (81%) planen, im kommenden Jahr genau so

viel oder sogar mehr beim Online-Shopping auszugeben als bisher. Es liegt also

nahe, dass der Online-Handel die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher,

zum Beispiel den Wunsch nach transparentem Preisvergleich und gutem

Kundenservice, bedient und damit diese verstärkt vom Einkauf im digitalen Raum

überzeugen konnte.



Veränderungen im Onlineshopping-Verhalten der Deutschen



- Ich kaufe ein Produkt zum möglichst niedrigen Preis. - 2024: 55% | 2023: 48%

- Ich recherchiere mehr, bevor ich ein Produkt kaufe. - 2024: 48% | 2023: 41%

- Ich schlage eher bei einem rabattierten Produkt zu. - 2024: 37% | 2023: 36%

- Ich kaufe eher bei vertrauenswürdigen Marken ein. - 2024: 32% | 2023: 28%

- Ich bin zu Marken loyal, die einen guten Kundenservice anbieten. - 2024: 20% |

2023: 17%



Die Umfrage zeigt, dass Onlinehändler deutsche Kunden vor allem dann für sich

gewinnen können, wenn sie:



- eine hohe Preistransparenz und ein überdurchschnittliches



