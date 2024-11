Steuerermäßigung erst nach vollständiger Bezahlung (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer sein Haus energetisch sanieren lässt,

beispielsweise durch den Einbau einer modernen Heizung, kann von

Steuerermäßigungen profitieren. Allerdings erst, wenn der Einbau abgeschlossen

und der Rechnungsbetrag dafür vollständig auf dem Konto des

Installationsunternehmens eingegangen ist. Das hat jüngst der Bundesfinanzhof

(BFH) entschieden. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.

(VLH) erläutert die Details und erklärt, was dieses BFH-Urteil im Falle einer

Ratenzahlung bedeutet.



Bis zu 40.000 Euro Steuerermäßigung möglich





Energetische Sanierungsmaßnahmen an bewohnten Häusern werden vom Staatgefördert. Unter anderem durch Steuerermäßigungen: Um bis zu 40.000 Euro kannsich die Einkommensteuer für Maßnahmen reduzieren, die vor dem 1. Januar 2030abgeschlossen sind. Und zwar gestaffelt: Im Kalenderjahr des Abschlusses sowieim darauffolgenden Kalenderjahr ist eine Steuerermäßigung von jeweils 7 Prozentder Kosten möglich (jeweils höchstens 14.000 Euro) und im letzten Jahr nochmalseine von 6 Prozent (höchstens 12.000 Euro).Zu energetischen Sanierungsmaßnahmen, mit denen sich Steuern sparen lassen,können neben dem Austausch der Heizung oder des Heizkessels auch dieWärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, die Erneuerung derFenster oder Außentüren, die Erneuerung oder der Einbau einer Lüftungsanlagesowie der Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- undVerbrauchsoptimierung gehören.Die Voraussetzungen für eine SteuerermäßigungGrundsätzlich gilt: Wer die Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmensteuerlich geltend machen möchte, muss Eigentümer beziehungsweise Eigentümerindes Gebäudes sein, dieses muss zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, inDeutschland oder in der EU stehen und bei Beginn der Maßnahme mindestens zehnJahre alt sein. Darüber hinaus ist eine Bescheinigung des ausführendenFachunternehmens nach amtlich vorgeschriebenem Muster erforderlich, undRechnungen dürfen nicht bar bezahlt worden sein.Wichtig: Wurden bereits zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse fürdie energetische Sanierung gewährt oder ist die Maßnahme mit öffentlichenGeldern gefördert, ist keine Steuerermäßigung mehr möglich.Der Zeitpunkt für eine SteuerermäßigungNicht alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnhäusern können sich eineenergetische Sanierung auf einen Schlag leisten. Deshalb bieten mancheInstallationsunternehmen Ratenzahlungen an. In diesem Fall stellt sich die