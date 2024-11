Digitaler Startschuss für den Hausbau / Living Haus setzt auf interaktive Bedarfsanalyse (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Seit einigen Tagen ist sie online und wird von Baufamilien

und Hausberatern intensiv genutzt: die digitale Bedarfsanalyse von Living Haus.

Mit diesem kostenfreien Tool ermöglicht der Fertighausbauer angehenden

Baufamilien eine strukturierte und interaktive Bedarfsermittlung - direkt zu

Beginn des Beratungsprozesses und vollständig digital. Gemeinsam mit den

regionalen Hausberatern der Baufamilien werden alle wesentlichen Details zu den

Bau- und Wohnwünschen erfasst, um ein individuelles Konzept für das zukünftige

Eigenheim zu entwickeln. Die Analyse hilft Baufamilien nicht nur, ihre

Vorstellungen klar zu formulieren, sondern bietet auch langfristig eine

wertvolle Orientierung für alle weiteren Schritte des Bauvorhabens.



Hausbau scheint für viele Baufamilien sehr komplex. Umso wichtiger ist es, sie

an die Hand zu nehmen und ausgiebig zu betreuen. Living Haus startet diesen

Beratungsprozess mit der digitalen Bedarfsanalyse. In einem der ersten Termine

mit den Baufamilien bespricht der Living Haus Berater zentrale Wohnwünsche der

Interessenten und alles rund um das Thema Grundstück und Finanzierung.





Auch die einzigartigen Inklusivleistungen der Fertighausmarke, wie dasZuhause-Paket oder das Küchen-Paket, werden erläutert und auf Basis derBedürfnisse der Baufamilien geschnürt. Ergänzend dazu steht ein Energierechnerzur Verfügung, der über Energieeinsparungen und Reduzierung der Nebenkostenmithilfe des Living Haus eigenen I-KON-Prinzips informiert.Abschließend bekommen Baufamilien eine individuelle Timeline für den Bauprozessund wissen exakt, welcher Schritt als Nächstes bevorsteht. Mit der Analysewerden Fragen und Anliegen geklärt, Sorgen aus dem Weg geräumt und Klarheitgeschaffen. So setzen sich Baufamilien intensiv mit ihrem Wunsch auseinander undebnen den Weg zu einer maßgeschneiderten Eigenheim-Lösung.Ein besonderer Service, kostenlos und unverbindlich"Mit unserer digitalen Bedarfsanalyse machen wir den ersten Schritt in dieZukunft der Bauplanung, bei dem die Baufamilien selbstbestimmt und flexibel ihreWünsche festhalten und mit uns diskutieren können", sagt Peter Hofmann,Geschäftsführer bei Living Haus. "Dieser Prozess ist auch sehr emotional,schließlich geht es um die Zukunft der Familie. Wie wollen Sie wohnen und leben?Mit der Bedarfsanalyse halten Baufamilien ihre Bedürfnisse und Ziele imEigenheim fest. Sie vermeiden damit effektiv Stress und Fehler in späterenPlanungsphasen und steigern ihre Vorfreude auf die Zukunft im Eigenheim."Im Anschluss an den Termin erhalten die Baufamilien alle besprochenen Inhalteals PDF; als praktische Zusammenfassung, die zur weiteren Planung und