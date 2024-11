Das läuft aus Maklersicht schief/ Umfrage im Auftrag von Canada Life (FOTO)

Köln (ots) - Diese Fehler sehen Makler:



- Keine Altersvorsorge

- Altersvorsorge-Exit

- Unpassende Verträge



Das empfehlen Makler:



- Analyse der Absicherungssituation

- Transparentes Aufzeigen von Bedarf und Rentenlücke





Private Altersvorsorge - welche Verbraucher-Entscheidungen hier richtig oderfalsch sind, steht aktuell wieder in der Diskussion. Die Perspektive vonVersicherungsmaklern dazu ermittelte eine Studie des Fachmagazins AssCompact imAuftrag des Lebensversicherers Canada Life.Was der Altersvorsorge schadet: Die folgenschwersten Fehler aus MaklersichtIn der Studie haben Versicherungsmakler die aus ihrer Sicht gravierendstenFehlentscheidungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern rund um dieAltersvorsorge aufgezeigt. Die meisten Befragten (59,1%) halten es für dengrößten Fehler, aus fehlendem Risikobewusstsein heraus gar keine Versicherungabzuschließen. Fast genauso so viele Makler (57,7%) nennen den Ausstieg auseinem Versicherungsvertrag, ohne dass Kunden die Folgen verstanden haben.Auch die Wahl von geeigneten Versicherungsverträgen birgt laut den BefragtenStolpersteine. 54,8% der Umfrage-Teilnehmer kritisieren Tarif-Abschlüsse, dienicht zur Lebenssituation der Kunden passen. Ähnlich viele (53,6%) meinen, dassKunden in der Altersvorsorge zu viel Wert auf Garantien legen und zu wenig aufRenditeoptionen. Bei der Frage waren Mehrfachnennungen möglich.Fehlentscheidungen verhindern: Das empfehlen MaklerMehr als drei Viertel der befragten Makler denken, dass sie ihre Kunden vorsolchen Fehlern bewahren können. Um Fehlentscheidungen vorzubeugen, empfehlenVersicherungsmakler vor allem zwei Schritte: Umfassende Information zur gesamtenAbsicherungssituation (37,1%) und transparentes Aufzeigen des Bedarfs und derRentenlücke im Alter (36,2%).Makler über den Vorsorge-Aufschub der KundenDass Verbraucher die finanzielle Vorsorge oft auf die lange Bank schieben, hataus der Maklerperspektive vor allem folgende Gründe: Mit 64,3% gehen die meistenMakler davon aus, dass Verbrauchern aufgrund ihres Alters das nötigeRisikobewusstsein fehlt und sie deshalb eine Beschäftigung mit dem Thema fürnicht nötig halten. 62,9% denken, dass sich Verbraucher generell ungern damitbefassen, und 57,1%, dass sie sich nicht genügend dafür interessieren. DasErgebnis steht im Widerspruch zu einer kürzlich im Auftrag von Canada Lifedurchgeführten repräsentativen Verbraucher-Umfrage desMarktforschungsunternehmens YouGov. Hier hatten die Menschen in Deutschlandangegeben, die finanzielle Vorsorge vor allem aus Zeitmangel im Alltagsstress