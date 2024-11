Diese Probleme kosten Dienstleister und Agenturen einen Großteil ihrer Umsätze (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Aichach (ots) - Ineffiziente Prozesse, mangelhaftes Onboarding und schlechteKundenbetreuung kosten Dienstleister schnell ein kleines Vermögen. ChristophGerl sorgt für Abhilfe: Mit individueller Beratung in den Bereichen IT undDigitalisierung hilft er seinen Kunden dabei, stressfrei und nachhaltig ihrenGewinn zu steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Welche ProblemeDienstleistern häufig im Weg stehen und wie sie diese umgehen, erfahren Siehier.In der heutigen Geschäftswelt stehen viele Agenturen undDienstleistungsunternehmen vor der Herausforderung, ihre Prozesse effizient zugestalten und gleichzeitig die Qualität ihrer Arbeit aufrechtzuerhalten. Oftmalsfehlt es ihnen allerdings an klaren, standardisierten Abläufen und Automationen,was zu unnötigen Verzögerungen, hohen Kosten und einer geringen Umsatzrenditeführt. Interne Rücksprachen, unklare Informationsflüsse und individuellgestaltete Projekte verursachen nicht nur Stress, sondern führen auch zuunzufriedenen Kunden. Dass es so nicht weitergeht, ist den meisten Agenturen undDienstleistern zwar bewusst, wie sie etwas daran ändern können, allerdingsnicht. "Wenn die Abläufe nicht reibungslos funktionieren, leidet nicht nur dieQualität, sondern auch die Rentabilität", sagt dazu auch Christoph Gerl,Geschäftsführer der Christoph Gerl GmbH."Die gute Nachricht: Es gibt eine Möglichkeit, mehr Effizienz, Qualität undKundenzufriedenheit zu erreichen und so auch seinen Gewinn zu maximieren", soder Experte weiter. "Dazu braucht es eine digitale Grundlage - denn diese dientals Hebel, um das Effizienzpotenzial voll auszuschöpfen. Christoph Gerl weiß,wovon er spricht: Als IT- und Digitalisierungsberater mit mehr als acht JahrenErfahrung unterstützt er mit der Christoph Gerl GmbH Agenturen, IT-Systemhäuser,Steuerberatungskanzleien und andere Dienstleistungsunternehmen deutschlandweitdabei, ihre Effizienz zu steigern und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.Dazu implementiert er digitale CRM- und Projektmanagementsysteme in denUnternehmen seiner Kunden und verwandelt deren Arbeitsweise in einhocheffizientes Fließband, das nicht nur Zeit spart, sondern auch die Qualitätder Arbeit erhöht. Seine Mission ist es, Zeitverschwendung in Unternehmen zueliminieren und den finanziellen Erfolg im Dienstleistungssektor zu steigern. ImFolgenden hat er zusammengefasst, welche Probleme das Umsatzpotenzial vielerDienstleister hemmen - und wie diese dagegen ankommen.1. Unzureichende ProzessstrukturenOftmals mangelt es bereits an den Grundlagen: So haben viele Dienstleister undAgenturen es lange versäumt, Prozesse zu strukturieren und ihren Mitarbeitern