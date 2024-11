Die Analystenstimmen des Tages: Netflix, Bayer, Teamviewer und SMA Solar

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 800 auf 1000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übertragung des Boxkampfs von Legende Mike Tyson sei ein Durchbruch für die Live-Event-Strategie des Streaminganbieters, schrieb Analyst James Heaney in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei ein Vorstoß, um dem linearen Fernsehen Werbebudgets abzuknöpfen, und sorge für Optimismus hinsichtlich der Football-Übertragungen an Weihnachten.

Berenberg senkt das Kursziel für Bayer

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 28 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwei Aspekte wären notwendig für eine nachhaltige Kurssteigerung beim Pharmakonzern, schrieb Analyst Sebastian Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Erstens ein Ende des langjährigen Abwärtszyklus für die Gewinnschätzungen und zweitens ein Haken hinter die Gerichtsprozesse in den USA, entweder durch entscheidende Siege oder akzeptable Vergleiche. Nichts davon scheine unmittelbar bevorzustehen.

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Teamviewer an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Montagabend an den jüngsten Quartalsbericht mit eingeengter Umsatzzielspanne an.

Berenberg senkt das Kursziel für SMA Solar

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 21 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Solartechnik-Hersteller sei ein Restrukturierungsprogramm im Gange, das ambitioniert, aber notwendig sei. Es sollte das Unternehmen auf eine solidere Basis stellen, schrieb Analyst Lasse Stüben in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er berücksichtigte es nun in seinen Schätzungen und ist vorsichtiger für das Jahr 2025. Für mehr Optimismus will der Experte zunächst Erfolge sehen.

Warburg Research senkt das Kursziel für Jungheinrich

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal von 49 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Wachstumserwartung für das Jahr 2025. Die Bewertung der Aktie sei mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit über einem Jahrzehnt angekommen, argumentierte er für seine beibehaltene Kaufempfehlung.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial)

