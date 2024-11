Evotec schwach - Möglicher Abwehrkampf dämpft Übernahmefantasie

kursfighter schrieb 15.11.24, 16:10

Willkommen im "Team > 20"😉. Möchte mich Deiner Sichtweise zu 100% anschließen!!!!

Es ist noch nicht sooo lange her, da wurde Evotec als das neue "Google der Biotec-Branche'" von Analysten gefeiert. Der ein oder andere wird sich vielleicht auch daran erinnern. Nun haben eine ganze Reihe von Schreiberlingen das neue "Hobby" EBITA gefunden, um damit den Erfolg oder Misserfolg eines Biotec-Unternehmens zu bewerten. In den USA wird darüber so mancher Investor nur schmunzeln können. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, kann ich jedoch langsam erahnen, aus welcher Ecke diese recht einseitige EBITA Diskussion immer wieder gestresst wird. Zugegebenermaßen hat Evotec viel Geld in die Zukunft investiert, und zwar nicht in "tote Gäule", sondern in Wachstumsbereiche, von denen andere Biotecs bislang nur träumen können. Also bitte mal die Kirche im Dorf lassen, und Evotec hier nicht als einen "Sanierungsfall" darstellen. Weder Novo noch BMS oder gar das US-Pentagon, würden mit einem "Sanierungsfall" langfristige und zukunftsweisende Verträge abschließen. Als Aktionär mit einer mehr als 10jährigen Evotec Historie, bin ich von den Fähigkeiten und dem Potential des Unternehmens nach wie vor sehr überzeugt. Leider ist Geduld eine Eigenschaft, deren Bedeutung sich nicht allen Menschen gleichermaßen erschließt. Insofern wünsche ich allen längerfristig orientierten Aktionären eine gute Portion Geduld und Nervenstärke (insbesondere hier in diesem Forum)!! Alles wird gut (nur meine persönliche Meinung) Schönes Wochenende!