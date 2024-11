Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die vom Chipkonzern veröffentlichten Quartals- und Jahreszahlen seien im Paket gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick habe derweil die schon gesenkten Erwartungen noch unterschritten. Sie sieht in alldem ein "befreiendes Ereignis", stellt sich aber die Frage, ob noch weitere kommen werden. Das Ausmaß einer Erholung bleibe unklar, doch sie schätzt an Infineon die längerfristigen Wachstumsaussichten./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 18:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2024 / 05:00 / UTC