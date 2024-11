EDEKA eröffnet 100. NATURKIND-Welt (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Expansion des erfolgreichen Bio-Shop-in-Shop-Formats geht weiter

- Neue NATURKIND-Welt im E-Center Gashi im südbayerischen Germering

- Meilenstein im Ausbau des Bio-Angebots von EDEKA

- Kurzinterview mit EDEKA-Kaufmann Gashi



Die Förderung ökologisch erzeugter Lebensmittel ist für den EDEKA-Verbund seit

Langem ein wichtiges Anliegen. Ein zentraler Baustein im Bio-Engagement von

EDEKA ist das im deutschen Handel einzigartige Konzept der NATURKIND-Welten. Nun

hat EDEKA die 100. Welt des erfolgreichen Bio-Shop-in-Shop-Formats eröffnet: Das

neueste "Biotop" für Bio-Lebensmittel befindet sich im E-Center Gashi im

südbayerischen Germering. Mit dem Angebot erweitert EDEKA das Bio-Sortiment in

Deutschland und ermöglicht künftig auch bio-bewussten Verbraucher:innen in

Oberbayern einen einfachen Zugang zu allen wichtigen Bio-Fachmarken.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit dem Start der ersten NATURKIND-Welt 2021 hat EDEKA einen branchenweiteinzigartigen Weg eingeschlagen. Als gesondert separierte Bereiche innerhalbeines EDEKA-Marktes stehen die NATURKIND-Welten für profilgebende Bio-Kompetenz."Die Eröffnung der 100. NATURKIND-Welt ist ein weiterer Meilenstein auf unseremWeg, die Bio-Marktführerschaft des EDEKA-Verbunds auszubauen. Wir haben es mitNATURKIND geschafft, eine Brücke zwischen Bio-Landwirtschaft, Anbauverbänden undunseren Kundinnen und Kunden in den EDEKA-Märkten zu bauen", so Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.Bio-Fachhandelsexpertise im LEHMit mindestens 20 Bio-Marken in jeder NATURKIND-Welt führt EDEKA als einzigernationaler Lebensmittelhändler nahezu alle verfügbaren Bio-Fachhandelsmarken.Darunter die zehn größten Lebensmittelhersteller des Biofachhandels wieRapunzel, oder Voelkel. Außerdem kooperiert der EDEKA-Verbund als einzigergroßer Lebensmittelhändler mit allen bedeutenden Bio-Anbauverbänden. Mit denNATURKIND-Welten unterstreicht EDEKA daher die eigene umfangreicheBio-Fachexpertise. Parallel dazu baut EDEKA auch das Angebot an nationalen undregionalen Bio-Eigenmarken wie EDEKA Bio sowie frischen Produkten aus regionalerökologischer Erzeugung seit Jahren kontinuierlich aus. Laut aktuellenMarktforschungszahlen ist EDEKA damit der führende Bio-Händler im deutschen LEHmit dem größten Marktanteil im Bereich der Bio-Lebensmittel.NATURKIND-Netz immer engmaschigerMit der Eröffnung der 100. NATURKIND-Welt hat EDEKA das Versorgungsnetz anBio-Lebensmitteln deutschlandweit noch engmaschiger gestaltet. In dengesonderten NATURKIND-Welten mit durchschnittlich 100 Quadratmetern Fläche