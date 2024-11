Deutsche Wirtschaft schwächelt auch im Herbst

Schwierige Lage für die Industrie



Nach Einschätzung der Bundesbank werden Industrie und Bau die Wirtschaftsleistung weiterhin dämpfen. "Die immer noch erhöhten Finanzierungskosten und die ausgeprägte wirtschaftspolitische Unsicherheit belasteten weiterhin die Investitionen und damit die Nachfrage nach Bauleistungen und Investitionsgütern."

Im Exportgeschäft deute sich zwar eine Erholung an, aber noch sei die Nachfrage nach Waren "Made in Germany" schwach. "Die Industrie steht unter hohem Druck, sich an sich verändernde strukturelle Rahmenbedingungen am heimischen Produktionsstandort und auf den Weltmärkten anzupassen", stellt die Bundesbank fest.

Steigende Inflationsrate erwartet



Bei den Verbraucherpreisen müssen sich die Menschen in Deutschland nach Einschätzung der Bundesbank bis ins nächste Jahr hinein wieder auf höhere Werte einstellen: "Vorübergehend ist mit einer noch etwas höheren Inflationsrate zu rechnen." 2023 waren zum Jahresende hin sowohl die Energiepreise als auch die Preise für Reisen deutlich gesunken - diese dämpfenden Basiseffekte entfallen nun. Im Oktober hatte die Rate nach zwei Monaten mit sinkenden Werten bereits wieder auf 2,0 Prozent zugelegt.

"Zu Beginn des neuen Jahres wirken zudem Sondereffekte preiserhöhend", erläutert die Bundesbank. "Dazu zählen die Preisanhebung beim Deutschlandticket und wohl auch kräftige Anhebungen der Tarife für private Krankenversicherungen." Zudem werde das deutliche Lohnwachstum aus dem Jahr 2024 die Teuerung bei Dienstleistungen hochhalten./ben/DP/jsl