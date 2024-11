Bernstein belässt ASML auf 'Outperform' - Ziel 750 Euro

übergeordnete Charts / Bewegungen

in genau diesen "Schwächephasen/Korrekturphasen" nutzt oder sogar nach "oben" justieren könnte

Schwächephasen sind bei mir keine "One-Day-Szenarien", sondern eher "Trends", die sich über Wochen/Monate hinziehen und man dann in aller Ruhe selbst mit Aktiensparplänen akkumulieren kann. Hier ein Beispiel, was ASML betrifft:Da ich bei ASML "Long" bin, sind für michsehr viel relevanter, als kurze Zeitfenster. Man kann gut sehen, dass ein langfristig orientierter Anleger überhaupt keinen Grund hat, hier hektisch zu agieren. Es geht lediglich darum, dass ein Anleger, der eine ASML als "Basis-Investment" im Portfolio hat, seine Akkumulierung aka Sparpläne. Genau in diesen Phasen wird bei Qualitätsaktien die Rendite von übermorgen generiert und erfahrene Kleinanleger langen genau dann zu, wenn viele andere aus Panik abschenken. Diese Bewegungen sind ja der Hauptgrund, warum ich selbst lieber in fallende als steigende Kurse hinein akkumuliere, was dann eben temporäre Buchverluste mit sich bringt, die ich aber stoisch hinnehme, da ich ja weiß, dass weiter fallende Kurse mit jede Woche günstigere Zukäufe möglich machen.Wir ihr da draußen das handhabt, müsst ihr selbst entscheiden. Für mich selbst sind Szenarien, die unerfahrenen Anlegern Angst machen, eher gewünscht, weil ich genau diese Charts im Blick habe und es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass genau diese Qualität sich auch in den nächsten Jahren dem Trend folgend verhält. Das einzige was man benötigt sind Geduld und liquide Mittel, um hier langfristig aktiv sein zu können. Mehr ist das nicht.