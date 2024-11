ignorant und selbstverliebt / softgarden-Studie zeigt: Verhalten von Unternehmen gegenüber Jobsuchenden passt nicht zu Klage über den "Fachkräftemangel" (FOTO)

Berlin (ots) - Viele Arbeitgeber bestehen aus Sicht der Kandidaten aktuell den

Elchtest in Bewerbungsverfahren nicht. Sie können im Jobinterview die

ausgeschriebenen Positionen nicht näher erklären, treten arrogant auf oder

drucksen beim Gehalt herum. Das ist das Ergebnis einer aktuellen

softgarden-Untersuchung. Für die Umfrage wurden 5.177 Bewerbende befragt.



Die "Bewerbung" ist aus Sicht der Jobsuchenden auch in der Krise keine Aufgabe,

die ausschließlich bei ihnen liegt. Vielmehr sehen sie auch Arbeitgeber in der

Pflicht, sich bei ihnen zu bewerben. Entsprechend gibt es in diesem Prozess für

eine Mehrheit der Kandidaten zahlreiche K.-o.-Kriterien wie ausbleibende oder

unverständliche Antworten (77,3 %), Intransparenz hinsichtlich des

Bewerbungsstatus (66,1 %) oder eine sehr langsame Reaktion der Arbeitgeber (61,2

%).





K.-o.-Kriterien im JobinterviewAktuell gelingt es vielen Arbeitgebern noch nicht, diesen Erwartungen zuentsprechen. Das zeigt der Vergleich zwischen den Kandidatenprioritäten fürJobinterviews und ihren Erfahrungen in der Wirklichkeit. K.-o.-Kriterien derKandidaten sind hier die Unfähigkeit der Gesprächspartner, zu erklären, worinder "Job genau besteht" (82,0 %), ein herablassendes Auftreten (78,2 %) oder einHerumdrucksen beim Gehalt (76,2 %).Ignoranz, Desinteresse, HerablassungDrei von zehn Jobsuchenden (29,5 %) erleben in der Wirklichkeit, dass ihreGesprächspartner im Jobinterview mit den Jobinhalten nicht so richtig vertrautsind oder beim Gehalt herumdrucksen (29,3 %). Jeder fünfte Jobsuchende stößt inden Gesprächen auf Desinteresse an seiner Person sowie auf Selbstbezogenheit derJobinterviewer (19,6 %) oder Herablassung (22,6 %).Keine Zeit für Bewerbende: "nur sieben Minuten"Auch die für die Umfrage erhobenen über 1.000 individuellen Berichte vonJobsuchenden über pampiges, schlampiges oder ignorantes Verhalten ihrerGesprächspartner in Jobinterviews sprechen in dieser Hinsicht Bände. "Mir wurdeim Gespräch klar, dass meine Bewerbungsunterlagen nicht wirklich gelesen wurdenund es kein wirkliches Interesse an mir als Person gab", heißt es in einemBericht. Und in einem anderen: "Dass ich statt über mich reden durfte, genau 43Minuten lang vom HR-Manager seinen Lebenslauf anhören musste. Es blieben nursieben Minuten, um mich selbst vorzustellen."Erwartung im Hinblick auf Geschwindigkeit sinkt leichtDie Erwartung von Jobsuchenden in Sachen Qualität und Geschwindigkeit vondigitalen Recruitingprozessen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich