Shortlister für den Innovationspreis Moderne Landwirtschaft bekannt / Forum Moderne Landwirtschaft und topagrar verkünden Finalisten (FOTO)

Berlin (ots) - Das Forum Moderne Landwirtschaft(http://www.moderne-landwirtschaft.de) und top agrar (http://www.topagrar.com)freuen sich, die Shortlist für den diesjährigen Innovationspreis ModerneLandwirtschaft bekannt zu geben. Der Preis, der gemeinsam von beiden Partnernins Leben gerufen wurde, zeichnet jährlich innovative und zukunftsweisende Ideenund Technologien in der Landwirtschaft aus. Die Preisverleihung findet im Januarim Rahmen der Grünen Woche in Berlin statt und setzt den Fokus auf Lösungen, dieinnovative Ansätze für die Landwirtschaft bieten und weiter auf Betriebe, diegezielt Maßnahmen der regenerativen Landwirtschaft umsetzen. Deshalb wird zumzweiten Mal zusätzlich zur Hauptkategorie auch der Sonderpreis "RegenerativeLandwirtschaft" vergeben."Wir sind begeistert von der Vielfalt und Innovationskraft der eingereichtenProjekte. Die Shortlist zeigt eindrucksvoll, wie viele Unternehmen und Höfe mitkreativen und zukunftsorientierten Ansätzen zur Weiterentwicklung derLandwirtschaft beitragen," erklärt Lea Fließ, Geschäftsführerin des ForumsModerne Landwirtschaft. "Besonders freuen wir uns, in diesem Jahr denSonderpreis für regenerative Landwirtschaft zu vergeben und damit das Engagementfür eine Landwirtschaft, die einen besonderen Ansatz verfolgt, um Ökologie undÖkonomie in Einklang zu bringen, weiter zu fördern."Auch Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur von top agrar, zeigt sichbeeindruckt von den eingereichten Innovationen: "Mit dem Innovationspreis wollenwir zeigen, dass die Landwirtschaft nicht nur zukunftsfähig, sondern auchVorreiter für nachhaltige Lösungen sein kann. Die nominierten Projekte bieteninnovative Antworten auf zentrale Herausforderungen der Branche und stehen füreinen Wandel hin zu einer produktiven und gleichzeitig ressourcenschonendenLandwirtschaft."Die nominierten Unternehmen in der Hauptkategorie und die Höfe im Sonderpreis"Regenerative Landwirtschaft" haben mit ihren Projekten gezeigt, wie Innovationund Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können und dabei ökologische wiewirtschaftliche Vorteile für die Landwirtschaft erzielen.Shortlist für die Hauptkategorie des Innovationspreises Moderne Landwirtschaft:1. RoBoTec PTC - RoBo®Cut System Das RoBo®Cut System ist das weltweit erstevollautonome KI-gesteuerte System zur individuellen Einzelfertigung vonPflanzen. Durch den Einsatz von Robotik, präzisem Laserschnitt und3D-Bilderkennung wird das Pflanzenmaterial effizient und steril bearbeitet.Diese Technologie unterstützt eine lokale Pflanzenproduktion und beschleunigtdie Züchtung neuer Sorten, die zur Anpassung an den Klimawandel notwendig