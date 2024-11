APA ots news: COP29 Baku: Weltklimakonferenzen können Emissionsanstieg nicht stoppen

EU beschränkt sich auf eigene Emissionen und macht damit einen fatalen Fehler



Wien (APA-ots) - Unbeeindruckt von der 29. Weltklimakonferenz in Baku steigen die

Treibhausgasemissionen kontinuierlich an. Der Weltklimarat meldete vor wenigen Tagen, dass die Emissionen seit 2012 um 8 Prozent angestiegen sind und mit 57,1 Gigatonnen CO2 ein Rekordhoch (siehe Abb 1) erreicht haben. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist seit 1990 ( 354 ppm) um 20% auf 422 ppm gestiegen. Die EU hat ihre Emissionen von 2012 bis 2022 zwar um 16 Prozent reduziert, ihr Anteil an den Weltemissionen beträgt nach jüngsten Berechnungen allerdings nur noch 6 Prozent. Damit zeigt sich auf dramatische Weise, wie wenig globalen Impact die europäischen Klimabemühungen haben. "Die Reduktionen innerhalb der EU gehen mit einer Verlagerung der CO2-Emissionen in andere Weltregionen - insbesondere Asien - einher", sagt Jürgen Roth, Präsident der eFuel Alliance Österreich.