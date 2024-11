T'way Air erhöht die Zahl der Seoul-Frankfurt-Flüge und führt ab 2025 tägliche Verbindungen ein

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Montagsdienst ab 25. November 2024;

tägliche Flüge ab Sommer 2025



FRANKFURT, Deutschland, 19. November 2024 /PRNewswire/ - T'way Air, Südkoreas

führender Low-Cost-Carrier, freut sich, die Erweiterung seines Flugdienstes von

Seoul nach Frankfurt bekannt zu geben. Ab 25. November 2024 wird die

Fluggesellschaft ihr Angebot von drei auf vier wöchentliche Flüge erhöhen, indem

sie einen neuen Abflug am Montag einführt.



Seit der Aufnahme der Verbindung Seoul-Frankfurt am 3. Oktober 2024 fliegt T'way

Air dreimal wöchentlich dienstags, donnerstags, und samstags mit ihrem Airbus

A330-200.





Der Flug startet um 10:00 Uhr vom internationalen Flughafen Seoul Incheon undkommt um 16:30 Uhr in Frankfurt an. Der Rückflug startet um 18.30 Uhr inFrankfurt und kommt am nächsten Tag um 14.30 Uhr in Seoul an. Sowohl in derBusiness Saver als auch in der Economy Class können Fluggäste zwei kostenloseMahlzeiten pro Strecke genießen.Der Plan für die Ausweitung des Flugdienstes sieht die Einführung eineszusätzlichen Montagsfluges am 25. November 2024 vor, wodurch sich die Gesamtzahlder Flüge auf vier wöchentliche Flüge montags, dienstags, donnerstags undsamstags erhöhen wird. Ab 27. April 2025 wird die Frequenz auf sechs Flüge proWoche erhöht, hinzu kommen Abflüge mittwochs und sonntags . Ab 30. Mai 2025fliegt T'way Air täglich und macht damit das Reisen zwischen Seoul und Frankfurtso bequem wie nie zuvor."Mit den zusätzlichen Flügen stärken wir nicht nur die lebenswichtigenVerbindungen zwischen Seoul und Frankfurt, sondern gehen auch auf dieunterschiedlichen Bedürfnisse unserer Passagiere ein - ob sie nun geschäftlichreisen, kulturelle Entdeckungen machen oder Familientreffen veranstalten", sagteHong-geun Jeong, CEO von T'way Air. "Unser erweiterter Service bietet Reisendenmehr bequeme Möglichkeiten, die einzigartigen kulturellen Sehenswürdigkeiten undwirtschaftlichen Möglichkeiten der beiden Städte kennenzulernen."T'way Air fliegt derzeit 55 Ziele weltweit an und plant, sein globales Netz undseine Ziele bis 2025 weiter auszubauen. Weitere Informationen finden Sie auf deroffiziellen Website von T'way Air: https://www.twayair.com/ .Informationen zu T'way AirT'way Air Co. mit Hauptsitz in Daegu, Südkorea, ist ein führenderLow-Cost-Carrier (LCC), der seit 2010 erschwingliche und zuverlässige Flugreisenanbietet. T'way Air bedient Kunden in ganz Ostasien, Südostasien, Zentralasien,Ozeanien und Europa mit einer modernen Flotte von Boeing 737-800, 737 MAX 8 undAirbus A330. T'way Air baut sein globales Streckennetz weiter aus und bietetPassagieren in aller Welt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.twayair.com/ .Flugplan Seoul (ICN) - Frankfurt (FRA) (in Ortszeit)AbRouteAbflugAnkunftFrequenzFlugzeug29. Oktober 2024ICN - FRA10:0016:30Di/Do/SaA330-200FRA - ICN18:3014:30 (+1)25. November 2025ICN - FRA10:0016:25MoFRA - ICN18:3014:30 (+1)31. März 2025ICN - FRA09:5016:50Mo/Di/Do/SaFRA - ICN18:5014:00 (+1)27. April 2025ICN - FRA09:5016:50Mi/SoFRA - ICN18:5014:00 (+1)30. Mai 2025ICN - FRA09:5016:50FrFRA - ICN18:5014:00 (+1)