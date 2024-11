Jefferies belässt Nestle auf 'Hold' - Ziel 82 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle anlässlich eines Kapitalmarkttags auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die mittelfristigen Ambitionen des Lebensmittelkonzerns seien realistisch, schrieb Analyst David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Befürchtungen, dass es im Jahr 2025 zu einer drastischeren Margenkürzung kommen könnte und das Umsatzziel schwammiger ausfallen könnte, seien wohl abgewendet worden./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 01:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2024 / 01:52 / ET