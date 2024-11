shöpping.at startet in Deutschland

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oesterreichische Post Aktie Die Oesterreichische Post Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 28,70 auf Tradegate (19. November 2024, 12:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oesterreichische Post Aktie um -1,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,38 %. Die Marktkapitalisierung von Oesterreichische Post bezifferte sich zuletzt auf 1,93 Mrd.. Oesterreichische Post zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8800 %.

Wien (ots) - Einführungsaktionen für Händler*innen und deutscheOnline-Shopper*innenshöpping.at, der Online-Marktplatz der Österreichischen Post, startet morgen inDeutschland. Österreichische Händler*innen können damit ihr Liefergebieterweitern und ihre Waren und Produkte ab sofort auch an deutsche Kund*innenverkaufen. Für diese ist der Online-Marktplatz mit einer Vielfalt an Produktenaus den Bereichen Elektronik, Mode, österreichische Lebensmittel und Schmankerl,rund 5.000 Weinen, Haushaltswaren, Beauty und vielem mehr nun auch unterhttps://shöpping.de erreichbar."Mit dem Start in Deutschland eröffnen wir deutschen Online-Shopper*innen denZugriff auf das Produktsortiment der besten österreichischen Händler*innen.Gleichzeitig können unsere bestehenden Händler*innen ihren Absatzmarktverzehnfachen und ihre Umsätze im wichtigen Weihnachtsgeschäft steigern. AlsZuckerl bieten wir zusätzlich eine eigene Einführungsaktion mit Rabatten an.",erklärt Robert Hadzetovic, Leiter von shöpping.at.Das sind die Einführungsaktionen zum Start in Deutschland:- Vertriebsaktion: Alle Händler*innen, die im November und Dezember 2024Produkte über shöpping.at nach Deutschland verkaufen, erhalten sechs Euro(inkl. USt.) pro Bestellung gutgeschrieben.- Kostenloser Versand: Alle deutschen Online-Shopper*innen können außerdem imNovember und Dezember 2024 versandkostenfrei bestellen.Die Händler*innen entscheiden selbst, ob sie ihr Liefergebiet auf Österreichbeschränken oder auf Deutschland ausweiten möchten. Die Liefergebiete könnenauch produktspezifisch festgelegt werden.Gleichzeitig treibt shöpping.at die Akquise von Händler*innen aus derEuropäischen Union (EU) voran, die ihre Waren in Österreich und Deutschlandanbieten möchten. Diese Initiative hat das Sortiment bereits diversifiziert undbietet den Käufer*innen noch mehr Auswahlmöglichkeiten.Neue Händler*innen, die den österreichischen und deutschen Markt bedienenmöchten, können sich direkt hier informieren und anmelden:https://www.shoepping.at/a/haendler-werdenÜber shöpping.atDer bekannteste heimische Online-Marktplatz wurde 2017 als Start-up von derÖsterreichischen Post AG gegründet und hat heute rund 60 Mitarbeiter*innen. Über3,5 Millionen Produkte werden derzeit auf shöpping.at angeboten. Die Zustellungin Österreich erfolgt durch die Österreichische Post und damit CO2-neutral. Abeinem Bestellwert von 39 Euro pro Händler*in ist der Versand in Österreichkostenlos, das Gleiche gilt ab 69 Euro beim Versand nach Deutschland. JedenMonat greifen mehrere hunderttausend User*innen auf shöpping.at zu.Pressekontakt:Österreichische Post AGMarkus LeitgebPressesprecherTel.: +43 57767 - 32010mailto:markus.leitgeb@post.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/56747/5911888OTS: Österreichische Post AGISIN: AT0000APOST4