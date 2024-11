NTT DATA Business Solutions vereinfacht CO2e-Dokumentation mit der Produktneuheit Sustainability Data Simplified (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - Product Launch am 5. Dezember 2024 mit Live-Demo undExperten-AustauschDie NTT DATA Business Solutions AG präsentiert am 5. Dezember 2024 ihreProduktneuheit Sustainability Data Simplified(https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/sustainability-data-simplified/) ,die Unternehmen bei der präzisen Berechnung und Analyse der CO2e-Werte ihrerhergestellten Produkte unterstützt. Mit der Erweiterung der EU-Richtlinie zurNachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, der Corporate SustainabilityReporting Directive (CSRD), sind ab dem 1. Januar 2025 die meistenmittelständischen Unternehmen zu einem umfassenden Reporting verpflichtet.Sustainability Data Simplified vereinfacht diesen Prozess durch die Erfassungrelevanter Daten, indem bestehende SAP-Stammdaten mit Nachhaltigkeitsattributenangereichert und gepflegt werden."Unsere Produktneuheit bietet eine zentrale Anlaufstelle für relevante Daten,standardisiert Prozesse und etabliert einen einheitlichen Datensatz", erklärtOliver Schöps, Head of Sales NTT Products bei NTT DATA Business Solutions. "DieErweiterung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung stellt unsereKunden aus dem produzierenden Gewerbe vor neue Herausforderungen, mit denen siesich oft zum ersten Mal auseinandersetzen. Die genaue Erhebung von Daten wieCO2e-Emissionen und protokollkonforme Berechnungen wie der Product CarbonFootprint (PCF) sind notwendig, um Verstöße zu vermeiden. Sustainability DataSimplified bietet eine Lösung auf Basis von SAP BTP, die der europäischenBerichterstattungsrichtlinie entspricht und Unternehmen ihre Reportingpflichterleichtert."Die Produktneuheit von NTT DATA Business Solutions ermöglicht eine exakteBerechnung und Analyse der CO2e-Emissionsdaten von Produkten. Integriert in diebestehende SAP-Landschaft erfolgt die Berechnung der Werte gemäß Greenhouse GasProtocol (GHG), unabhängig davon, ob SAP ERP oder SAP S/4HANA in der Public oderPrivate Cloud eingesetzt wird. Produzierende Unternehmen erhalten so eineneinfachen Überblick über relevante Nachhaltigkeitsdaten und können dasCO2e-Reporting datenbasiert vorbereiten."Die Entscheidung, welche Daten und KPIs über die gesetzlichen Pflichten hinauserhoben werden, liegt vollständig beim Kunden. Wir bieten maßgeschneiderteLösungen für Unternehmen und können dank unserer hochskalierbaren SaaS-Lösungmit ihnen wachsen", sagt Luisa Swetlik, Product Ownerin Sustainability DataSimplified bei NTT DATA Business Solutions. "Sustainability Data Simplifiedbietet leistungsstarke Funktionen von der Erfassung bis zur automatisiertenPflege von Nachhaltigkeits-KPIs wie dem PCF und unterstützt Unternehmen dabei,