Kostenprognosen des VKU zur vierten Klärstufe der EU-Kommunalabwasser-Richtlinie (KARL) unrealistisch

Berlin (ots) - Pharma Deutschland stellt die Kostenschätzungen des Verbands

Kommunaler Unternehmen (VKU) zur Einführung der vierten Klärstufe im Rahmen der

EU-Kommunalabwasser-Richtlinie (KARL) infrage. Eine aktuelle Analyse von Pharma

Deutschland zeigt, dass die in der VKU-Studie ( Herstellerverantwortung: Was

kostet die Pflicht zur vierten Reinigungsstufe? (https://www.vku.de/themen/preis

e-und-gebuehren/artikel/herstellerverantwortung-was-kostet-die-pflicht-zur-viert

en-reinigungsstufe/) ) prognostizierten Bau- und Betriebskosten deutlich unter

den tatsächlich veranschlagten Kosten liegen. Dazu hat Pharma Deutschland die

Annahmen der VKU-Studie zu den Aufbau-, Bau- und Betriebskosten mit öffentlichen

Daten von 25 zwischen 2018 und 2024 geplanten sowie bereits gebauten

Klärwerksprojekten verglichen.



"Die aktuellen Prognosen des VKU verkennen die tatsächliche finanzielle

Belastung", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma

Deutschland. "Die Bundesregierung muss die Kosten der vierten Klärstufe

realistisch bewerten, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Realitätscheck deckt erhebliche Diskrepanzen aufFür den Bau und Betrieb der vierten Klärstufe kalkuliert die VKU-Studie eineGesamtkostenspanne von 0,40 Euro bis 2,60 Euro pro Kubikmeter Abwasser, abhängigvon der jeweiligen Klärwerksgröße. Die von Pharma Deutschland untersuchtenKlärwerksprojekte unterschiedlicher Größe wiesen dagegen bereits für den BauKostenspannen von 2,02-3,91 Euro pro Kubikmeter Abwasser auf.Auch bei den Gesamtbaukosten klafft eine Lücke: Während der VKU von 4 MilliardenEuro für 570 Klärwerke ausgeht, liegen die Hochrechnungen auf Basis realerProjektkosten bei 10,5 Milliarden Euro. Dies entspricht mehr als dem Doppeltender VKU-Prognose.Bundesregierung muss in den Dialog mit der Pharmaindustrie treten"Der Realitätscheck unterstreicht, dass die Umsetzung der vierten Klärstufe unddamit verbundene Folgen für die Pharmaindustrie bisher massiv von derBundesregierung unterschätzt werden", so Brakmann. Pharma Deutschland fordertdaher die künftige Bundesregierung auf, bei der nationalen Umsetzung derRichtlinie in den Dialog mit der Pharmaindustrie zu treten. "Um nachhaltigenSchaden für die Industrie, den Pharmastandort Deutschland und dieVersorgungssicherheit mit lebensnotwendigen Arzneimitteln abzuwenden, muss dieBundesregierung die Bedenken der Industrie ernst nehmen. Wir stehen für einenkonstruktiven Dialog bereit", so Brakmann.Hintergrund:Die EU-Kommunalabwasser-Richtlinie (KARL) wurde im Oktober 2022 von derEuropäischen Kommission überarbeitet und am 5. November 2024 vom Rat der EUfinal bestätigt. Die neue Richtlinie führt eine vierte Klärstufe zur Entfernung