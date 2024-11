Milliardenrisiko Klimawandel

Lynx_Ariva schrieb gestern 12:16

Falls es nicht zu einer Übernahme kommt, gehe ich auch davon aus, dass wir kurzfristig 20% Kurs-Rückschlagpotenzial haben. Ich glaube, dass der Coba Kurs diesen Rückschlag allerdings sehr schnell aufholen wird. Man sieht an der DBK, dass die auch ohne Übernahmefantasie in ähnlichen Kursregionen unterwegs ist. Beide Banken sind auch ohne Übernahmefantasie auf diesem Niveau noch immer unterbewertet! Daher werte ich das Risiko eines dauerhaften, unterdurchschnittlichen Kursverlaufs in den nächsten Jahren als moderat bis gering. Besonders, falls die neue Regierung es schaffen sollte eine Art Aufbruchstimmung zu erzeugen.



Im Jahr 2027/28 sollte der Kurs sowieso bei der geplanten Ausschüttung/Aktie nicht im Bereich bei 12,80 € stehen, sondern deutlich darüber.



PS: Wenn Ende Februar ein Angebot von der Unicredit kommt, würde das zu meiner Champagner Wette mit imker passen, also gerne her damit. Ob man das Angebot dann annehmen sollte, wird sich zeigen - wahrscheinlich eher nicht - es wird noch ein besseres kommen!





Gruss Lynx