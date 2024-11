HEALWELL AI begrüßt Beatrice York, Dr. Marcel Reichart und Reeva Misra in seinem Strategic Advisory Board

- Beatrice York, Dr. Marcel Reichart und Reeva Misra wurden in das Strategic Advisory Board von HEALWELL aufgenommen und werden ihr Fachwissen in den Bereichen internationale Geschäftsführung, KI, Gesundheitswesen und Technologie einbringen, um dem Unternehmen dabei zu helfen, sein Potenzial zur gesellschaftlichen Wertschöpfung und Steigerung des Unternehmenswertes zu entfalten.

TORONTO, ONTARIO, 19. November 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein auf KI und Datenwissenschaft spezialisiertes Unternehmen mit dem Geschäftsschwerpunkt Gesundheitsvorsorge, freut sich, die Gründung eines Strategic Advisory Board bekannt zu geben, der das Unternehmen bei seinen zukünftigen strategischen Initiativen unterstützen soll. Die ersten drei Mitglieder des neu gegründeten Advisory Board sind Beatrice York, Dr. Marcel Reichart und Reeva Misra. Sie alle bereichern HEALWELL mit unterschiedlichem und wertvollem Know-how und unterstützen das Unternehmen bei seiner Mission, den Gesundheits- und Wellnesssektor mit zukunftsorientierten Lösungen zu versorgen.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, meint dazu: „Es ist uns eine große Freude, die Gründung unseres Strategic Advisory Board ankündigen zu können und Beatrice York, Dr. Marcel Reichart sowie Reeva Misra als Mitglieder in der HEALWELL-Familie begrüßen zu dürfen. Alle drei verfügen jeweils über außergewöhnliche Fachkenntnisse und bereichern unsere Mission mit ihrem globalen Weitblick. Dr. Reichart wird uns mit seinen Fachkenntnissen in Unternehmens- und Geschäftsentwicklung sowie exzellenten Kontakten zu Fortune-500-Unternehmen und zu den Kapitalmärkten bei unserer globalen Expansion maßgeblich unterstützen. Reeva Misra ist als visionäre Serienunternehmerin mit den Überschneidungen zwischen Biowissenschaften und künstlicher Intelligenz bestens vertraut und wird unser Engagement in Sachen Innovation in der Gesundheitsvorsorge in idealer Weise mittragen. Es ist uns außerdem eine große Ehre, Beatrice York bei uns begrüßen zu dürfen. Ihre Führungskompetenzen und ihr Engagement in den Bereichen KI und Gesundheitsversorgung werden HEALWELL noch besser in die Lage versetzen, die Herausforderungen für die globale Gesundheit einer Lösung zuzuführen. Gemeinsam wird dieser Beirat HEALWELL bei seiner Zielsetzung zur Seite stehen, effiziente Produkte und Dienstleistungen für die gesellschaftliche Wertschöpfung und Steigerung des Unternehmenswertes zu entwickeln.“

