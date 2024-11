AFERIY Black Friday Sale beginnt - Holen Sie sich Ihre perfekte Stromlösung zu den besten Preisen des Jahres!

Berlin (ots/PRNewswire) - BERLIN, 19. November 2024 /PRNewswire/ - AFERIY

(https://de.aferiy.com/) , eine führende Marke für tragbare Stromversorgungs-

und saubere Energielösungen, startet am 21. November seine Black

Friday-Sale-Aktion und bietet beispiellose Rabatte auf seine erstklassigen

Energielösungen.



Kunden können die Black Friday-Angebote auf der offiziellen AFERIY-Website

(https://de.aferiy.com/) oder auf Amazon

(https://www.amazon.de/stores/page/A0F71A77-4F3C-4C30-88FB-CE27E0B6567D) nutzen.

Angetrieben von modernster Technologie, einschließlich LiFePO4-Batterien von EVE

Energy, BMS-Ultra-Safe-Technologie, einer intelligenten USV-Funktion mit einer

Reaktionszeit von unter 10 ms, einem stabilen reinen Sinus-Ausgang und einem

dualen Wechselrichtersystem, liefert AFERIY leistungsstarke, zuverlässige

Energielösungen zu den besten Preisen des Jahres.





Unglaublicher Preis für AFERIY P210Kunden können das beliebte, hochwertige AFERIY P210(https://de.aferiy.com/products/aferiy-p210-tragbare-powerstation-2400w-2048wh)Kraftwerk für nur 889 EUR erwerben, reduziert von 1.289 EUR - ei ne Ersparnisvon 400 EUR. Mit einer 2048-Wh-Batterie, 2400-W-Leistung, schneller1,5-Stunden-Ladung und 16 Ausgangsanschlüssen ist das P210 ein Favorit fürOutdoor-Abenteurer, Elektroprofis und netzunabhängige Enthusiasten. Dasfortschrittliche BMS-Ultra-Safe-System und die intelligente USV mit einerLaufzeit von weniger als 10 ms gewährleisten selbst bei plötzlichen Ausfällen imWinter und bei niedrigen Temperaturen eine zuverlässige, kontinuierlicheStromversorgung. Damit ist das Gerät ideal für Reisen, als Backup für zu Hauseund für Notfälle.Zur Deckung des vielfältigen Strombedarfs sind die AFERIY P310, P010 undSolarmodule an diesem Black Friday ebenfalls mit großen Rabatten erhältlich.AFERIY P310 (https://de.aferiy.com/products/aferiy-p310-ec-tragbare-powerstation-mit-erweiterbarer-kapazitat-3600w-3840wh) ist ein Heimspeicher mit einerLeistung von 3300W und einer Kapazität von 3840Wh, der im Rahmen der Aktionjetzt nur 1.549 EUR kostet - eine Ersparnis von bis zu 1.050 EUR.AFERIY P010(https://de.aferiy.com/products/aferiy-p010-tragbare-powerstation-800w-512wh) ,ein 6,25 kg leichtes, tragbares Kraftwerk mit einer Leistung von 800 W und einerSpeicherkapazität von 512 Wh, kostet 309 EUR und bietet eine Ersparnis von biszu 240 EUR.Weitere Informationen zu den Rabatten finden Sie auf der offiziellen Website vonAFERIY (https://de.aferiy.com/) und Amazon(https://www.amazon.de/stores/page/A0F71A77-4F3C-4C30-88FB-CE27E0B6567D) .Informationen zu AFERIYAFERIY ist ein führendes Unternehmen für nachhaltige Energielösungen, das sichder Bereitstellung von bequemer, zuverlässiger und effizienter sauberer Energiefür Haushalte, Outdoor-Aktivitäten und Notfallsituationen verschrieben hat.Unser Ziel ist es, die Angst vor Energie zu beseitigen und dafür zu sorgen, dassdie Energie immer zur Hand ist. "My Power, My Free Way" symbolisiert unserStreben nach einem Leben frei von Einschränkungen und steht gleichzeitig fürAferiys Engagement, Ihre Energieversorgung in jedem Moment zu sichern. WeitereInformationen finden Sie unter https://de.aferiy.com/ .Kontakt:Kontakt-E-Mail: info@aferiy.comKontakt Telefon: +852 8175 7551Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2556255/AFERIY_Black_Friday_Sale_Begins___Get_Your_Perfect_Power_Solution_at_the_Best_Pr_ID_2c65d0b50e30.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aferiy-black-friday-sale-beginnt--holen-sie-sich-ihre-perfekte-stromlosung-zu-den-besten-preisen-des-jahres-302305630.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177446/5911949OTS: AFERIY