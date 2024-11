M-net führt echte 800 Gigabit-Übertragung im Glasfaser-Backbone ein (FOTO)

München (ots) - Netz-Upgrade mit führender Nokia-Technologie



M-net führt echte 800 Gigabit-Übertragung im Glasfaser-Backbone ein



- Echte 800 Gbit/s auf einer einzelnen Wellenlänge des Lichts

- Signifikante Leistungssteigerung im M-net Quantennetz

- Weltweit führende Spitzentechnologie von Nokia



Als erster deutscher Netzbetreiber hat Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net

die Datenübertragung mit 800 Gigabit pro Sekunde auf einer einzelnen Wellenlänge

des Lichts im produktiven Netz und damit in einem kommerziell verfügbaren System

eingeführt. Ermöglicht wurde dies durch den Einsatz von weltweit führender

Spitzentechnologie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia. Das Upgrade steigert

die Bandbreite und Leistungsfähigkeit des M-net Quantennetzes signifikant und

unterstreicht damit die Führungsrolle von M-net in der

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Vor allem Geschäftskunden, die auf eine

leistungsstarke Anbindung ihrer Rechenzentren angewiesen sind, profitieren von

der Einführung der neuen und hocheffizienten Übertragungstechnologie.





Gemeinsam mit Nokia setzt M-net einen neuen Meilenstein in der technologischenWeiterentwicklung seinen leistungsstarken Quantennetzes, in dem Datenausschließlich über Lichtsignale übertragen werden. Auf einer ringförmigenVerbindung von München über Ingolstadt, Nürnberg und Regensburg zurück nachMünchen wurden erstmals über eine Strecke von rund 570 Kilometer Daten mit einerstabilen Geschwindigkeit von 800 Gigabit pro Sekunde auf einer einzelnenWellenlänge des Lichts übertragen. Die Geschwindigkeit konnte sogar erfolgreichauf 900 Gigabit pro Sekunde erhöht werden und läuft seit der Inbetriebnahmestabil auf diesem Niveau. Die neue, fest ins Netz von M-net integrierteVerbindungsstrecke setzt sich aus neun Segmenten mit zwölf ROADM-Modulenzusammen.Das technologische Upgrade bedeutet nicht nur eine signifikanteEffizienzsteigerung bei der Datenübertragung, sondern erweitert zugleich dieGesamtkapazität des Bayern-Rings, dem Glasfaser-Backbone von M-net mit direkterAnbindung an den weltweit größten Internetknoten DE-CIX in Frankfurt am Main.Zunehmender Einsatz von KI erfordert 800 Gigabit-Verbindungen"Wir sind stolz, zusammen mit unserem langjährigen Partner Nokia als ersterInternetanbieter in Deutschland echte 800 Gigabit-Verbindungen in unserem Netzeinzuführen - und zwar nicht nur im Testbetrieb, sondern bereits als Bestandteilunseres produktiven Netzes im Feld", sagt Maximilian Oertle, TechnischerGeschäftsführer von M-net. "Von der neuen Übertragungstechnologie werdenlangfristig alle unsere Kunden profitieren, in erster Linie aber Geschäftskunden