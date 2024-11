SPD-Vize Midyatli unterstützt Scholz in K-Frage

KIEL (dpa-AFX) - In der Diskussion über die Kanzlerkandidatur der SPD hat die stellvertretende Bundesvorsitzende Serpil Midyatli Unterstützung für Kanzler Olaf Scholz signalisiert. "Die SPD und Olaf Scholz sind bereit und treten an, um die Wahl zu gewinnen", sagte Midyatli den "Kieler Nachrichten". Die Frage, mit wem die SPD als Kanzlerkandidat in die Neuwahl des Bundestages am 23. Februar geht, ist in der Partei noch nicht zugunsten des Regierungschefs entschieden.

Scholz möchte wieder antreten und wird von der Parteiführung und von Kabinettsmitgliedern der SPD unterstützt. Deutlich beliebter in Umfragen ist Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Sozialdemokraten liegen in Umfragen bei 15 bis 16 Prozent, die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) ist mindestens doppelt so stark./akl/DP/jha