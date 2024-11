ZenaTech plant Durchführung einer Reihe von Akquisitionen zwecks Einführung von Drone-as-a-Service

(Toronto, Ontario, 19. November 2024) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnenlösungen auf der Basis von KI (künstliche Intelligenz) und auf SaaS- (Software-as-a-Service) Lösungen für Unternehmen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass es eine Reihe von Akquisitionen zwecks Einführung seines Geschäftsbereichs Drone-as-a-Service (DaaS) durchführen will. Diese Akquisitionen besitzen das Potenzial, den Ertrag des Unternehmens drastisch zu erhöhen, und unterstützen seinen Geschäftsbereich Drone-as-a-Service (DaaS) durch die Integration der Drohnentechnologie von ZenaDrone in die Geschäftstätigkeit der Zielgesellschaft.

Das Geschäftsmodell DaaS ermöglicht es Geschäftskunden wie Landwirten, Öl- und Gasunternehmen, Umweltunternehmen und Regierungsstellen, eine vollständige Drohnenlösung für eine spezielle Anwendung zu nutzen – d. h. eine Anwendung für Pflanzenbau, Inspektion, Sicherheit oder Compliance – und diese auf Pay-as-you-go-Basis zu erwerben, anstatt die gesamte Hard- und Software-Lösung für die Drohne komplett kaufen zu müssen. Dieses Geschäftsmodell bietet einen kosteneffizienten Zugang zu der verbesserten Produktivität und den besseren KI-Fähigkeiten, welche die Drohnentechnologie zur Optimierung der Geschäftstätigkeit und zur Elimination manueller Prozesse bereitstellt. Die KI-Multifunktionsdrohnen von ZenaDrone werden über das Geschäftsmodell DaaS sowohl direkt vom Unternehmen als auch über seine Geschäftspartner angeboten.

„Organisches Wachstum und Wachstum durch Akquisitionen sind seit jeher ein Eckpfeiler unserer Strategie. Diese Reihe neuer Akquisitionen umfasst etwa 20 identifizierte Unternehmensziele, wobei mehrere sich derzeit im Verhandlungsstadium befinden. Diese Akquisitionen besitzen das Potenzial, den Ertrag signifikant zu erhöhen und werden die Einführung unseres innovativen DaaS-Geschäfts weltweit unterstützen“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.

ZenaTech hat sich die Finanzierung dieser Reihe von Akquisitionen bereits von derzeitigen Aktionären gesichert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem eingereichten Formular 6-K des Unternehmens, das über die SEC-Website abrufbar ist.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnenlösungen und SaaS-Unternehmenslösungen für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Außendienst für Kunden zu erreichen. Mit über 100 Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über sechs Niederlassungen in Nordamerika, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie über ein wachsendes globales Partnernetzwerk.