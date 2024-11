Bohrsaison 2024 liefert bisher längste und hochgradigste Zink-Sulfidabschnitte

Core Assets Corp. (CSE:CC; FSE:5RJ; OTC.QB:CCOOF) hat auf seinem Silver Lime-Projekt im Atlin Mining District im Nordwesten von British Columbia, in der Saison 2024 insgesamt elf Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.602 m abgeschlossen und dabei erfolgreich einen 2,7 Kilometer langen mineralisierten Nord-Süd-Trend zwischen den Zielen Pete’s North, Sulphide City und Pike Valley getestet. Die Bohrungen haben insbesondere die Ausdehnung der Mo-Cu-Ag-Porphyr- und Fe-Zn-Cu-massiven und halbmassiven Sulfid-Skarn-Mineralisierung im und um das Ziel Sulphide City (einschließlich der definierten Ziele Whaleback Skarn, Grizzly und Gally) erweitert.



Begutchtung von Bohrkernen auf Silver Lime; Quelle: Core Assets



Das beste Bohrloch (SLM24-061) auf dem Ziel Whale Back ergab 11,78 m mit 10,6 % Zn, 0,36 % Cu und 16 g/t Ag ab der Oberfläche. Die in dieser Saison neu gewonnen Daten liefern darüber hinaus wichtige Informationen zu dem mineralisierende Porphyr-System in der Tiefe. Für die kommenden Wochen hat Core Assets zudem eine neue strukturelle Interpretation für das Silver Lime Project angekündigt.



Abbildung 1: Geologische Karte in Draufsicht mit den Standorten der Diamantbohrungen vor 2024 und in 2024 im Projekt Silver Lime.

Die Skarnmineralisierung bei Whaleback bildet einen 250 m langen Trend mit einer hochgradigen Zn-Cu-Ag-Pb-Karbonat-Verdrängungsmineralisierung, die an der Oberfläche des Zielgebiets Gally freigelegt ist, wo bei oberflächennahen Bohrungen im Jahr 2023 8 m mit 13 9 g/t Ag, 3,5 % Pb+Zn und 0,18 % Cu ab der Oberfläche, einschließlich 1,3 m mit 845 g/t Ag, 31,3 % Pb+Zn und 1,10 % Cu nachgewiesen wurden.

Bei Bohrungen in Sulphide City im Jahr 2022 wurde in einer Bohrtiefe von 241 m in Bohrloch SLM22-013 (oder 120 m wahre Tiefe) derselbe mineralisierte Karbonathorizont durchschnitten, der die Mineralisierung in den Zielen Whaleback & Gally beherbergt. Dieser Abschnitt ergab 0,53 m mit 9,0 % Zn innerhalb von 2,31 m mit 2,0 % Zn und 644 ppm Cu und deutet darauf hin, dass sich die hochgradige Fe-Zn-(Cu)-Skarnmineralisierung von der Oberfläche bis zu einer tatsächlichen Tiefe von mindestens 120 m unterhalb des Whaleback-Skarns erstreckt.

Nick Rodway, President und CEO von Core Assets, kommentierte: „Unsere längsten und hochgradigsten massiven Sulfid-Zinkabschnitte wurden während der Bohrsaison 2024 gewonnen. Wir haben auch erfolgreich Quarz-Serizit-Pyrit-Zonen und kaliumhaltig veränderte porphyrische Intrusionen mit Mo-Cu-Ag-Signaturen in der Tiefe bei Sulphide City erschlossen. Dieses beeindruckende System ist in der Tiefe und in mehrere Richtungen für Explorationen offen und für weitere Entdeckungen prädestiniert.“

Porphyr-Potenzial in der Tiefe: Core Assets vermutet eine steil nach Westen abfallende Struktur

Bei Bohrungen in Sulphide City im Jahr 2024 wurden in den Bohrlöchern SLM24-063 und SLM24-064 weit verbreitete QSP-alterierte Zonen und kaliumalterierte porphyrische Intrusionen in der Tiefe durchschnitten. Diese Intrusionen stehen in Zusammenhang mit einer anomalen Porphyr-Molybdän-Kupfer-Silber-Mineralisierung und einer zunehmenden Porphyr-Fruchtbarkeit in der Tiefe. Ausgerichtete Bohrkerne und detaillierte Daten aus der Strukturkartierung, die in den Saisons 2023 und 2024 gewonnen wurden, deuten darauf hin, dass das mineralisierende Porphyrsystem bei Sulphide City nach Westen abfällt und steil abfallende, gefaltete Stratigraphien durchschneidet. Diese neuen Daten haben das Vertrauen in die Erkundung einer tieferen Porphyr-Kupfer-Mineralisierung im Zielgebiet Sulphide City gestärkt und werden bei der Abgrenzung hochgradiger Massivsulfidtrends helfen, die in zusätzlichen aufnahmefähigen Marmorhorizonten im gesamten Projektgebiet vorkommen.

Die vorläufigen Erkundungsbohrungen im Zielgebiet Pike Valley (entdeckt im Jahr 2023) dienten dazu, die Ausdehnung und das Gehaltspotenzial der an der Oberfläche freiliegenden Quarz-Karbonat-Ag-Zn-Pb-Au-Adern in Fallrichtung zu erproben. Die Bohrungen bei Pete's North dienten dazu, das Mineralisierungspotenzial einer Anomalie mit ultrahoher Aufladbarkeit (120 mV/V) zu testen, die sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von >400 m erstreckt. Im Jahr 2024 wurden an der Oberfläche oberhalb der Anomalie mit hoher Aufladbarkeit eine Reihe von geschichteten Sulfidadern und -äderchen innerhalb von Zonen mit intensiver Pyritisierung und Verkieselung sowie alterierte porphyrische Gänge beobachtet.

Fazit: Die Geologie des Silver Lime Projekts von Core Assets ist hochkomplex, weil sich dort erdgeschichtlich viele unterschiedliche Mineralisierungsereignisse überlagert und überschrieben haben. Ironischerweise macht gerade die Tatsache, dass die Mineralisierung so reich und fast allgegenwärtig ist, die Orientierung so schwer. Der oberflächennahe Skarn auf dem Ziel Whaleback (Sulphide City) ist schon für sich genommen ein lohnendes Ziel mit sehr guten polymetallischen Gehalten. Aber die gegenwärtigen Erkundungsbohrungen zielen noch nicht darauf ab, Tonnage aufzubauen, sondern dienen dazu, das Strukturverständnis der Lagerstätte zu verbessern. Der große Preis, hinter dem Core Assets her ist, ist nach wie vor das Porphyr-System in der Tiefe. Die 2024 gewonnen Daten liefern für die Erkundung der vermuteten tieferen Porphyr-Kupfer-Mineralisierung im Zielgebiet Sulphide City wichtige Hinweise. Vieles deutet darauf hin, dass das mineralisierende Porphyrsystem bei Sulphide City nach Westen abfällt und steil abfallende, gefaltete Stratigraphien durchschneidet. In den kommenden Wochen wird Core Assets dazu eine neue strukturelle Interpretation für das Silver Lime Project zusammen mit den Ergebnissen von Oberflächenproben vorlegen.

