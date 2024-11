Griechenland zahlt 5 Milliarden Euro früher zurück!

Griechenland hat am Montag ein beeindruckendes Signal für die internationale Finanzwelt gesendet. Premierminister Kyriakos Mitsotakis (Foto) kündigte an, dass das Land 2025 mindestens 5 Milliarden Euro an langfristigen Schulden vorzeitig zurückzahlen will. Diese Schulden, die ursprünglich zwischen 2033 und 2042 fällig wären, sollen vorzeitig bedient werden.

Eine Dekade nach der Krise: Griechenland schreibt Erfolgsgeschichte